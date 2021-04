Kraanwagen valt bijna om bij takelen van dakkapel in Maarssen

MAARSSEN - Een geluk bij een ongeluk voor een kraanwagenbestuurder in Maarssen dinsdagmiddag. Tijdens het tillen van een dakkapel naar het dak van een woning in de Fazantenkamp ging het mis en begon de wagen om te vallen maar de schade bleef beperkt.De kantelende kraanwagen kwam pas tot stilstand toen de uitgeschoven hijskraan de nok van het dak raakte. Uiteindelijk kwamen de kraanbestuurder en de woningeigenaar er goed vanaf: er vielen geen gewonden en ook het dak raakte niet ernstig beschadigd. Een medewerker van het hijskraanbedrijf: "Er waren een stuk of acht dakpannen kapot."De hijskraan is uiteindelijk weer rechtop gezet en kon daarna zijn weg hervatten.