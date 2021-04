Amazon geeft toe: medewerkers moeten soms in fles plassen

De bezorgers van Amazon moeten soms in een fles plassen, omdat ze geen tijd hebben om een toilet op te zoeken. Dat geeft de Amerikaanse webwinkelgigant nu eindelijk toe na eerdere beschuldigingen.



Republikeins parlementslid Mark Pocan schreef onlangs op Twitter: "Jullie zijn nog geen 'progressieve werkplek' enkel omdat je werknemers 15 dollar per uur betaalt, terwijl ze wel in flesjes moeten plassen."



Eerst ontkende Amazon. “Gelooft u dat plasverhaal echt? Dan zou er niemand voor ons werken”, klonk het op het officiële Twitteraccount van het bedrijf.



Maar snel daarna kwamen media met meerdere getuigenissen van chauffeurs. “We weten dat chauffeurs soms moeilijk een toilet kunnen vinden vanwege het verkeer of omdat ze op kleine wegen rijden, en zeker nu in coronatijden veel openbare wc’s gesloten zijn”, aldus Amazon.



De webwinkel belooft verbetering, maar Pocan moet het eerst nog zien. “Het gaat niet om mij, maar wel om jullie werknemers, die jullie niet met genoeg respect en waardigheid behandelen”, tweette hij. “Erken de onvoldoende arbeidsomstandigheden die jullie voor al jullie werknemers hebben gecreëerd en doe er iets aan.”

Reacties

11-04-2021 16:11:59 botte bijl

er zijn veel meer van zulke misstanden, niet alleen bij Amazon. als de wereld weer gewoon draait, dan is er veel voor te zeggen om weer zelf naar de winkels te gaan, zoals we dat vroeger deden

11-04-2021 16:27:10 Emmo

Hier in Nederland liep het ook de spuigaten uit met de sanitaire voorzieningen voor (beroeps)chauffeurs. Of dat inmiddels verbeterd is weet ik niet.

11-04-2021 17:11:05 Grouse

Bij organisaties zoals Amazon, maar ook bij het gemiddelde callcentre, is sprake van een moderne vorm van slavernij.

11-04-2021 17:14:30 Mamsie

De bezorgers van Amazon moeten soms in een fles plassen, omdat ze geen tijd hebben om een toilet op te zoeken



En waar zouden ze dat moeten zoeken, mochten ze er wél tijd voor hebben?

Vragen aan de deur waar ze afleveren?



Emmo schrijft: Hier in Nederland liep het ook de spuigaten uit .



Nou dat is toch normaal. Waar moet het anders uitkomen?



11-04-2021 18:01:48 Emmo

@Mamsie : Het gaat er minder om waar het uit komt dan waar het terecht komt.

11-04-2021 19:23:56 Mikeph

Ik heb op het werk vaak in een emmer moeten zeiken. Als je in de wegenbouw werkt en steeds naar kleine klusjes moet rijden heb je niet altijd een wc dichtbij.



Dan maar in een emmer en daarna lozen in een straatkolk.



