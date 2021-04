Waarom de meeste mensen een hekel hebben aan sporten

Sporten, we moeten wel, maar het gaat vaak niet van harte. Logisch, de mens is helemaal niet gemaakt om te sporten, legt een Amerikaanse hoogleraar menselijke evolutiebiologie uit.



Daniel Lieberman schrijft in zijn nieuwe boek Exercised: Why Something We Never Evolved to Do Is Healthy and Rewarding: "Alle dieren (en ook mensen) zouden zo lui mogelijk moeten zijn.” De hoogleraar legt uit dat we in vroeger tijden onze energie moesten bewaren voor de belangrijkste zaken: eten zoeken en vuur maken. De rest was bijzaak.



Het punt is dat dat toen genoeg was om veel beweging te krijgen. Je moest immers op jacht, of op zoek naar besjes bij gebrek aan een supermarkt en vuur maken deed je ook nog niet met een aansteker.



Daarom hebben we het sporten zelf moeten uitvinden. "Nu het niet meer nodig is om lange afstanden te zwemmen of te lopen om te kunnen overleven, moeten we maar doen alsof.”



Want wat we inmiddels ook weten: sporten is supergezond. Voor hart en bloedvaten, voor het immuunsysteem en voor de spijsvertering. Bovendien zijn er steeds meer signalen dat sporten ook goed is voor de geest. Vooral blijven bewegen dus.

11-04-2021 12:54:49 KhunAxe

Ik geloof niet dat de meeste mensen een hekel aan sporten hebben, maar ik geloof wél dat veel mensen een hekel aan 'hun' sport hebben omdat ze domweg de verkeerde keuze hebben gemaakt.



Als je een sport beoefent die je echt ligt dan is dat geen straf Natuurlijk had ik ook soms geen zin om te gaan trainen, maar dan nog ging ik trainen en achteraf was ik altijd weer blij dat ik gegaan was.



Dus een hekel aan sporten? Nee, je hebt ene hekel aan de sport die je doet omdat die niet bij je past. Doe iets wat je echt leuk vindt en plotsklaps heb je geen hekel meer aan sporten. Isse simpel. Ik heb zowat 40 jaar met ontzettend veel genoegen gesport en vind het gewoon kut dat ik momenteel in de lappenmand lig.Ik geloof niet dat de meeste mensen een hekel aan sporten hebben, maar ik geloof wél dat veel mensen een hekel aan 'hun' sport hebben omdat ze domweg de verkeerde keuze hebben gemaakt.Als je een sport beoefent die je echt ligt dan is dat geen strafNatuurlijk had ik ook soms geen zin om te gaan trainen, maar dan nog ging ik trainen en achteraf was ik altijd weer blij dat ik gegaan was.Dus een hekel aan sporten? Nee, je hebt ene hekel aan de sport die je doet omdat die niet bij je past. Doe iets wat je echt leuk vindt en plotsklaps heb je geen hekel meer aan sporten. Isse simpel.

11-04-2021 13:07:14 Jura6



Natuurlijk had ik ook soms geen zin om te gaan trainen, maar dan nog ging ik trainen en achteraf was ik altijd weer blij dat ik gegaan was





Ook ik ken dat gevoel. Na het sporten komt dan toch de dopamine vrij en daarmee het voldane gevoel. Ook ik ken dat gevoel. Na het sporten komt dan toch de dopamine vrij en daarmee het voldane gevoel.

11-04-2021 13:08:16 KhunAxe

@Jura6 : Precies! Maar enkel als je de sport van je hart beoefent

11-04-2021 13:19:04 merlinswit

@Jura6 :



Ook ik ken dat gevoel. Na het sporten komt dan toch de dopamine vrij en daarmee het voldane gevoel. QuoteOok ik ken dat gevoel. Na het sporten komt dan toch de dopamine vrij en daarmee het voldane gevoel.



Dat systeem werkt bij mij dus niet en ik heb wel degelijk een hekel aan sporten. Dat systeem werkt bij mij dus niet en ik heb wel degelijk een hekel aan sporten.

11-04-2021 13:28:51 KhunAxe

Misschien ben jij een pingpongster, of een zitvolleybalster ofzo? Voor mij was het duidelijk Martial Arts, tot op de dag van vandaag ben ik daar dol op en ik heb het zo ik eerder schreef, ruim 40 jaar beoefend en les in gegeven.. Heerlijk! Maar voetballen vind ik dan weer totaal niets aan.. Ik heb mazzel gehad dat ik vrij snel 'mijn' sport had gevonden. @merlinswit : Tsja, dan ben jij dus iemand die nooit haar eigen sport heeft gevonden.Misschien ben jij een pingpongster, of een zitvolleybalster ofzo?Voor mij was het duidelijk Martial Arts, tot op de dag van vandaag ben ik daar dol op en ik heb het zo ik eerder schreef, ruim 40 jaar beoefend en les in gegeven.. Heerlijk!Maar voetballen vind ik dan weer totaal niets aan.. Ik heb mazzel gehad dat ik vrij snel 'mijn' sport had gevonden.

11-04-2021 13:32:39 merlinswit

Dat " je sport vinden" vind ik echt je reinste onzin. ik heb menige sport en spel gedaan en het enige wat ik er tot nu toe ooit leuk aan vond zijn de sociale contacten.



Mijn hormonaal systeem is gewoon raar. Waar anderen gelukkig zijn door een dopamine rush, voel ik me gewoon (kots)misselijk.



Ik weet dat bewegen gezond is en het blijft bij mij een moetje...

11-04-2021 13:35:28 KhunAxe

En menige sport? Dat zegt mij niets, er zijn duizenden takken van sport en je hebt er op zeker slechts een paar van geprobeerd. Hoeveel? 10? 15? Pfftt.. 't Mocht wat... @merlinswit : Omdat iets niet op jou van toepassing is wil dat natuurlijk nog niet zeggen dat het dan maar 'je reinste onzin' isEn menige sport? Dat zegt mij niets, er zijn duizenden takken van sport en je hebt er op zeker slechts een paar van geprobeerd. Hoeveel? 10? 15? Pfftt.. 't Mocht wat...

11-04-2021 14:03:53 Jura6

Maar even serieus... als je ergens niet zo goed in bent is het bijna automatisch ook niet leuk om te doen.



Ikzelf ben gek op voetbal en heb op redelijk hoog niveau gespeeld. Tegen Ajax, Feyenoord en PSV bv... wel op jeugdniveau maar het neigde wel naar topsport.

Handbal kon ik op profniveau maar vond voetbal leuker.



Maar dan wat anders... topsport!

Is topsport wel gezond voor een mens?

Ik vind overigens van niet. @KhunAxe : Jij moest zeker altijd als doelpaal staan dan.... of als cornervlag fungeren bij partijtjes maken voor het voetbalMaar even serieus... als je ergens niet zo goed in bent is het bijna automatisch ook niet leuk om te doen.Ikzelf ben gek op voetbal en heb op redelijk hoog niveau gespeeld. Tegen Ajax, Feyenoord en PSV bv... wel op jeugdniveau maar het neigde wel naar topsport.Handbal kon ik op profniveau maar vond voetbal leuker.Maar dan wat anders... topsport!Is topsport wel gezond voor een mens?Ik vind overigens van niet.

11-04-2021 14:09:08 Mamsie

Ik heb een bloedhekel aan sport.

Dat zal wel te maken hebben met mijn slechte start, vlak na de hongerwinter en daarna zeer ziek geweest.

Ik heb dus als baby moeten leren al mijn energie te gebruiken om in leven te blijven. Dát is me wel gelukt maar een beweeglijk type ben ik nooit geworden omdat dat niet in mijn systeem gegroeid is.

11-04-2021 14:15:28 allone

@Jura6 :

Is topsport wel gezond voor een mens?

Ik vind overigens van niet. QuoteIs topsport wel gezond voor een mens?Ik vind overigens van niet.



En OT. Er is sporten en sporten. Iedere dag regelmatig een behoorlijk wandeling maken is gezond, niet officieel 'een sport', maar waarschijnlijk beter dan (op de verkeerde manier) sporten



Laatste edit 11-04-2021 14:17 Het ligt er natuurlijk aan hoe je het doet, hoe je traint. Zoals het nu gedaan wordt: ik ben het met je eens, zeker niet gezond.En OT. Er is sporten en sporten. Iedere dag regelmatig een behoorlijk wandeling maken is gezond, niet officieel 'een sport', maar waarschijnlijk beter dan (op de verkeerde manier) sporten

11-04-2021 14:15:44 KhunAxe

Overigens zie ik verschil tussen topsport en jezelf afbeulen zoals b.v. profwielrenners doen. Dat kan inderdaad niet goed zijn voor je lichaam @Jura6 : Topsport hoeft niet slecht te zijn voor je als je het goed aanpakt. Arnold Schwarzenegger is hier een goed voorbeeld van, hij heeft de tijd genomen om af te trainen en tot op vandaag is hij nog steeds actief, ondanks zijn inmiddels gevorderde leeftijd.Overigens zie ik verschil tussen topsport en jezelf afbeulen zoals b.v. profwielrenners doen. Dat kan inderdaad niet goed zijn voor je lichaam

11-04-2021 14:31:47 merlinswit

@KhunAxe : maak er maar een stuk of 40 sporten van. ach ja, omdat iets voor jou geldt is het voor de hele wereld zo...

11-04-2021 14:43:28 KhunAxe

Verder, tuurlijk, maar geldt dat niet evenzeer voor jou? Hoe dan ook, is verder eigenlijk oninteressant, we hebben ieder onze mening.. @merlinswit : 40 Sporten zeg je? En je bent inmiddels 44 jaar? Dan heb je goed je best gedaan, vanaf je 4e 1 sport per jaarVerder, tuurlijk, maar geldt dat niet evenzeer voor jou? Hoe dan ook, is verder eigenlijk oninteressant, we hebben ieder onze mening..

11-04-2021 15:05:43 Sjaak

Van sporten word ik alleen maar ontzettend moe. De enige sport die ik kan volhouden is op de bank kijken naar de Formule 1 wedstrijden.

