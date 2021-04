Politie speurt met helikopter naar inbreker in zwembroek

Een 30-jarige Duitser heeft gisteravond spullen gestolen uit een strandtent in Zandvoort. De man vluchtte, waarna de politie met een helikopter en politiehond op zoek ging naar de verdachte. Ze troffen de man uiteindelijk aan op het Badhuisplein, in slechts een zwembroek.



De verdachte is opgespoord mede dankzij de inzet van een helikopter. José van Dijk, woordvoerder van de politie, verklaarde aan NH Nieuws: "Als de helikopter kan assisteren bij het zoeken en het is donker, dan is het fijn als de helikopter kan meekijken."



De politie wil in verband met het onderzoek niet prijsgeven om welk strandpaviljoen het gaat. Ook is niet duidelijk wat voor spullen de verdachte buit heeft gemaakt. Wel laat de politie weten dat de eigenaar van de strandtent aangifte heeft gedaan.



De man zit inmiddels vast en wordt verhoord.

