Spechten roffelen en trommelen op straatmeubilair

Spechten gebruiken niet alleen bomen om op te roffelen. In Huizen is er een specht die het deksel van een straatlantaarn heeft ontdekt als 'trommel'. Een andere specht zit op de zijtak van een antennemast en ramt daar op een verticale bevestigingsplaat. Ze maken daarmee meer lawaai dan hun soortgenoten, die het met een gewone boom moeten doen.In het voorjaar gebruiken spechten een speciale boom als 'versterker'. Ze willen dan andere spechten laten weten dat dit hun territorium is. Wie het meeste lawaai maakt, laat zien dat hij groot en sterk is. Daar houden de vrouwtjes van. Zangvogels doen dat door te fluiten, spechten doen dat door te roffelen. Ze kiezen een boom uit die het geluid flink versterkt.Dat is dus wat anders dan een gat hakken in boombast om voedsel te zoeken. Dat doen spechten juist in zachte bomen waar houtwormen en kevers in zitten. De 'roffelboom' is juist een hard exemplaar zodat het geluid flink resoneert.Paul van der Poel uit Huizen is zijn leven lang vogelliefhebber. Bij de Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken maakt hij werk van zijn hobby. "Grote bonte spechten zijn prachtige vogels die dankzij bomen in parken en tuinen aan een opmars bezig zijn. Je hoort ze overal in deze tijd van het jaar, maar voor mijn slaapkamerraam ging er laatst een tekeer op een straatlantaarn."Op de video die Paul heeft gemaakt, is te zien hoe de specht tekeer gaat op het deksel van een straatlamp. "Normaal is de roffel van een specht al goed hoorbaar uit de verte, maar deze maakte het echt bont. Hij is natuurlijk de held van de buurt."Tegen het Gooimeer aan, in het Gooierdijkberg, staat een antennemast. Daar roffelt een specht op een stalen plaat. Ook die specht maakt gebruik van kunstmatige versterking. De buren zijn er misschien niet altijd blij mee want het is best een kabaal. Maar dat de natuur soms heel goed om weet te gaan met wat wij bouwen en doen, is dan weer een opsteker.Over een paar weken keert de rust trouwens weer terug. Dan hebben de spechten de gebieden verdeeld en zijn de eieren inmiddels gelegd. Dan neemt de noodzaak af voor de spechten om van zich te laten horen.