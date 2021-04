Jongetje geboren met drie penissen

Een baby geboren in Duhok, een stad in het noorden van Irak, heeft medische wereldgeschiedenis geschreven. Het jongetje kwam ter wereld met drie penissen. Hij werd drie maanden geleden geboren, maar de overbodige penissen werden nu pas ontdekt.



De afwijking heet ‘triphallia’. Baby’s die geboren worden met twee penissen (‘diphallia’) zijn al uiterst zeldzaam, met één geval per 6 miljoen nieuwgeborenen. De afwijking op zich is ongevaarlijk, maar kan wel leiden tot gezondheidsproblemen. Een jongen die geboren wordt met drie penissen is nog nooit gezien.



De ouders gingen langs bij de dokter toen ze merkten dat het scrotum van hun drie maanden jonge spruit was opgezwollen. De artsen onderzochten het kind vervolgens uitvoerig en ontdekten dat de baby met een uitzonderlijke afwijking was geboren. Eén penis was ontstaan nabij de basis van zijn “primaire penis”, terwijl de ander zich onder zijn scrotum bevond. De ene penis mat 2 centimeter, de ander één centimeter. Slechts één van de twee “overbodige” penissen was voorzien van een eikel, geen van de twee had een urinebuis.



Enkel de “primaire” penis van de jongen, het normale geslachtsdeel van het kind, functioneerde naar behoren. De overbodige penissen werden chirurgisch verwijderd.



Het artsenteam schreef in het wetenschappelijk magazine International Journal of Surgery Case Reports dat “triphallia bij mensen tot op heden nog nooit gerapporteerd was”.

10-04-2021 18:17:42 Sjaak

Een jongen die geboren wordt met drie penissen is nog nooit gezien. Nou ja, die ene in Nou ja, die ene in India dan niet meegerekend.

10-04-2021 18:28:53 Emmo

@Sjaak :

Nou ja, die ene in QuoteNou ja, die ene in India dan niet meegerekend.

Bovendien, het "wetenschappelijk magazine International Journal of Surgery Case Reports" heeft natuurlijk bij lange na niet zo'n goede database als WMR Ach, een kniesoor die daarop let.Bovendien, het "wetenschappelijk magazine International Journal of Surgery Case Reports" heeft natuurlijk bij lange na niet zo'n goede database als WMR

10-04-2021 19:08:26 Mikepower

Kan zo een fontein worden als ie groot is.

