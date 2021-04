Café onder vuur na racistische opmerking op rekening

De uitbater van een eetcafé in Australië heeft kwaad bloed gezet bij heel wat mensen nadat hij de dubieuze opmerking van een medewerker goedkeurde. Hij bood uiteindelijk zijn excuses aan voor het incident.



Het voorval deed zich onlangs voor in Froth on Brunswick, een eetcafé in de Australische stad Brisbane. Toen een klant de rekening kreeg, zag die dat er een opmerking bij stond: “Twee enorm vervelende Aziaten”, viel er te lezen.



De uitbater van het café deelde de rekening en de opmerking op Snapchat. “Oh mijn God, wat hou ik van mijn personeel”, schreef hij erbij. Hij keurde het gedrag dus kennelijk goed, wat bij heel wat mensen in het verkeerde keelgat schoot. Ook een personeelslid confronteerde hem ermee en maakte hem duidelijk dat de opmerking “ongepast” en “racistisch” was.



Het bericht ging al snel viraal en werd massaal bekritiseerd om dezelfde redenen. Onder druk van de publieke opinie besloot de uitbater om zich te verontschuldigen. “Ik schaam me voor mijn gedrag aangezien het ingaat tegen alles waar ik achter sta. Ik werk al zes jaar als uitbater en hecht zowel persoonlijk als professioneel veel belang aan diversiteit. Mijn team en ik zullen er alles aan doen om dergelijk gedrag in de toekomst te voorkomen”, klinkt het.

Reacties

10-04-2021 12:16:38 Buick

Daar kon je op wachten. Het komt in de media en ineens komt het woordenboek erbij om maar zo vaak sorry te zeggen als mogelijk is.

Stiekem hoop ik dat al zijn klanten bij zijn buren gaan eten want die hebben geen slappe hap.



10-04-2021 12:40:29 Emmo

En die opmerking (“Oh mijn God, wat hou ik van mijn personeel”) was niet ironisch of sarcastisch bedoeld?



En wat er racistisch is aan de opmerking “Twee enorm vervelende Aziaten” ontgaat me. Kennelijk zijn er ook Aziaten die niet vervelend zijn. En mensen van Aziatische afkomst zijn eenmaal Aziaten.

10-04-2021 13:40:17 Mamsie

Je mag wél alles denken maar niet alles zeggen en helemaal niet alles schrijven.

Zet een wachter voor uw mond, leerde ik als kind al en let ook op wat je schrijft!

