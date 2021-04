Mrs. Sri Lanka na paar minuten onttroond, want gescheiden

De winnaar van de Mrs. Sri Lanka-verkiezing heeft maar heel even van haar zege kunnen genieten. Pushpika De Silva kreeg de kroon als mooiste gehuwde vrouw van het land, maar die werd niet lang daarna van haar hoofd gerukt toen bleek dat ze gescheiden is.Aan die 'onttroning' hield De Silva naar eigen zeggen verwondingen over aan haar hoofd, waaraan ze in een ziekenhuis in Colombo is behandeld.In de reglementen van de verkiezing, die sinds 1985 wordt gehouden, staat dat de winnaar gehuwd moet zijn. Caroline Jurie, zelf Mrs. World en toevallig ook Sri Lankaanse, riep voor het oog van prominenten en camera's direct de nummer twee tot nieuwe winnaar uit, toen bleek dat De Silva gescheiden is. De Silva verliet vervolgens het podium.De Silva zegt zelf dat ze wel degelijk gehuwd is. Tegen Sri Lankaanse media zegt ze dat ze gescheiden van haar man leeft, maar nog steeds getrouwd is. Ze is van plan naar de rechter te stappen.