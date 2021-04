Bizarre balkonscène in mondaine jetset-wijk Dubai kan naakte vrouwen duur te staan komen

De politie in Dubai heeft een groep naakte vrouwen gearresteerd op verdenking van ’openbare losbandigheid’. Het kan de dames duur komen te staan.

De klassieke balkonscene is toch een beetje anders.

06-04-2021 20:53:49

gezellig, iig zitten ze niet in hun eentje in de bak, al is van balkon tot bak geen vooruitgang..