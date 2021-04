Oom wisselt van plek met 15-jarig neefje tijdens rit op snelweg

Een man heeft zijn 15-jarige neefje met 100 kilometer per uur auto laten rijden op de A20. Volgens de politie waren de twee tijdens de rit ook nog van plek gewisseld, omdat ze waren betrapt.



Agenten zagen de jongen achter het stuur zitten en gaven de auto een stopteken. Toen de auto stopte, zat de jongen op de bijrijdersstoel. Volgens de politie hield de man vol dat hij zijn neefje niet had laten rijden.



"De oom bleef ons uitmaken voor leugenaars en bleef volhouden dat hij had gereden. Zelfs toen we de dashcambeelden lieten zien, waar het jonge neefje van 15 jaartjes jong, duidelijk achter het stuur zichtbaar was, bleef de man volhouden dat er niets klopte van onze beweringen", schrijft de politie op Facebook.



De politie spreekt van een goocheltruc. "Goocheltruc of niet, het van bestuurder wisselen terwijl je 100 op de A20 rijdt, is toch wel een van de meest lompe dingen die je kan doen. Hoewel het op de snelweg laten rijden door je neefje van 15 ook niet bijster slim is."



In de familie zal het laatste woord er nog niet over gesproken zijn, vermoedt de politie. "De vader van de jongen was op z'n zachtst gezegd niet blij met zijn broer en diens actie."



Tegen de man is een proces-verbaal opgemaakt voor meerdere strafbare feiten.

Reacties

05-04-2021 20:12:21 Mamsie

"De vader van de jongen was op z'n zachtst gezegd niet blij



Om van de moeder dan nog maar niet te spreken, vermoed ik! Om van de moeder dan nog maar niet te spreken, vermoed ik!

05-04-2021 22:09:57 Emmo

@Mamsie : Die loopt nu met een levensgrote honkbalknuppel in de rondte.

05-04-2021 23:45:59 Grouse

Wat was dat voor een auto? Ik heb altijd een levensgrote middenconsole. Daar stap je heus niet zomaar overheen. En zeker niet rijdend.

05-04-2021 23:55:24 HoLaHu

Verantwoordelijkheidsgevoel ontbreekt totaal bij deze man! Verstand ook trouwens....

