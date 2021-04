Japanse luchtvaartmaatschappij biedt maaltijden tegen 460 euro aan in vliegtuig op grond

De Japanse luchtvaartmaatschappij All Nippon Airways (ANA) heeft de tickets de deur uit zien vliegen voor een rijkelijke maaltijd aan boord van een vliegtuig dat geparkeerd staat op het tarmac. Op het menu stond foie gras, mousse van krab en filet van wagyurund, voor de prijs van … 460 euro.



De maatschappij opende haar “gevleugelde restaurant” slechts voor één dag, maar de vraag was zo groot dat ze van plan is verder te gaan met het aanbod.



Het restaurant bood maaltijden in eerste klas en businessclass aan die gewoonlijk op internationale vluchten worden geserveerd. De passagiers gingen op de luchthaven Haneda in Tokio met een instapkaart aan boord van een Boeing 777. Volgens de luchtvaartmaatschappij riep de bemanning boodschappen om en hoefden de ‘passagiers’ hun veiligheidsgordel niet vast te klikken.



Ondanks de prijzen – 59.800 yen (460 euro) voor een maaltijd in eerste klas en 29.800 yens (229 euro) in businessclass – waren de tickets in één dag de deur uit. ANA heeft daarom elf bijkomende data ingepland.



De maatschappij leeft de coronaregels na: slechts 60 zetels van het vliegtuig worden gebruikt, zodat de klanten afstand kunnen houden.

Reacties

09-04-2021 19:43:23 Emmo

Stamgast



WMRindex: 49.068

OTindex: 27.247

Mijn ervaring op Japanse lokale vluchten waren van dien aard (knieën achter de oren) dat ik toch liever aan een gewoon tafeltje zit.

09-04-2021 20:30:04 Grouse

Erelid



WMRindex: 3.054

OTindex: 2.961

Voor € 460,-- pp kan ik ook zelf heel aardig koken

09-04-2021 20:44:58 allone

Oudgediende



WMRindex: 43.086

OTindex: 77.768



Volgens mij zou ik er bijna een maand van kunnen koken.. @Grouse : eerlijk gezegd zou ik niet weten hoe ik voor 460 pp zou kunnen kokenVolgens mij zou ik er bijna een maand van kunnen koken..

09-04-2021 22:35:39 Grouse

Erelid



WMRindex: 3.054

OTindex: 2.961

@allone : Per persoon zou ik het ook niet weten

