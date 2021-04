Droomjob alert: je kan nu betaald worden om naar puppyfoto’s te kijken

Wie al een tijdje aan het werken is en graag van job wil veranderen, of wie net afgestudeerd is en op zoek is naar een eerste baan, klimt maar beter in de pen. Je zou namelijk zomaar eens in aanmerking kunnen komen voor de droomjob van velen. Wie wil er nu niet een hele dag naar puppyfoto’s kijken?



Als we een foto van een puppy zien passeren op sociale media, kunnen de meesten onder ons niet anders dan een langgerekte zucht slaken. Waarom we wegsmelten bij het beeld van een jonge hond weten we zelf ook niet precies, maar één ding is duidelijk: het maakt ons gelukkig.



Als je je daarin kan herkennen surf je maar beter zo snel mogelijk naar de website van het hondenvoedingsbedrijf ProDog Raw. De firma is namelijk op zoek naar tien proefpersonen die een dag lang door puppyfoto’s willen scrollen. Die werkdag duurt zes uur en levert je maar liefst 120 pond op. Wil je in aanmerking komen voor de job, dan moet je tussen de 18 en 60 jaar oud zijn, een kantoorjob hebben, bekend zijn met sociale media en over een internetverbinding beschikken. Als je al die dingen kan afstrepen van je denkbeeldige lijstje zit je dus goed.



De test komt er naar aanleiding van een recente bevraging van ProDog Raw, die aantoont dat 73% van de Britten liever een foto van een puppy ziet op sociale media dan een selfie of andere foto. De tien gelukkigen zullen daarom een hartmonitor moeten dragen tijdens hun werkdag zodat onderzoekers kunnen zien wat het effect van de foto’s is op hun lichaam. We weten namelijk al langer dat huisdieren een positieve invloed hebben op ons stresslevel, maar ProDog Raw wil onderzoeken of het volstaat om simpelweg naar een foto van een puppy te kijken om dat effect te bereiken.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: