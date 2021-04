Hond Rox at drie zakken paaseitjes: Normaal is dat dodelijk

Richard Harkes uit Reeuwijk werd gistermiddag gebeld door zijn zoon. Redelijk in paniek. Hun Mechelse herder Rox had drie (!) zakken met chocolade-paaseitjes opgegeten. "Als hondeneigenaar weet je dan: dat is foute boel."De eitjes lagen goed opgeborgen, zegt Harkes. In de kast. Toch vond Rox ze. En binnen no-time had ze ze allemaal naar binnen gewerkt. "Ik ben meteen naar huis gekomen, en binnen een half uur waren we bij de dierenarts."Dat had niet veel later moeten zijn. Dierenarts Sjors Sijbrandij zette een injectie met apormorfine in de hond, die daardoor direct de inhoud van de maag eruit kotste. "Deze hoeveelheid is dodelijk voor een hond, als je er niets aan doet.""Voor een grote hond wordt het gevaarlijk als het meer is dan een grote chocoladeletter, zeggen wij altijd. Voor een kleine hond kunnen een paar paaseitjes al fataal zijn. En pure chocolade is het gevaarlijkst. Witte chocolade kan geen kwaad want daar zit geen cacao in", zegt de dierenarts.Elk jaar maakt hij het wel een paar keer mee in zijn praktijk in Reeuwijk, meestal rond deze tijd of met kerst. "Het is vooral link als baasjes het niet door hebben dat hun hond chocolade heeft gegeten."Na verloop van tijd verkeert de hond in 'algehele ellende'. Het dier gaat bijvoorbeeld braken, krijgt diarree en moet veelvuldige urineren.Het beste is dan om alsnog zo snel mogelijk naar de dierenarts te gaan. "Als dat niet lukt of kan, zou je een lepel zout op de tong van het beest kunnen leggen, zodat hij gaat braken. Maar als dat niet echt hoeft, zou ik het niet doen, want veel zout is ook niet goed. Kleine honden moet je sowieso geen zout geven."Sijbrandij waarschuwt elk jaar weer voor de gevolgen van chocolade. "Gelukkig weten de meeste mensen dat het gevaarlijk is. Maar er zijn ook nog altijd mensen die hun hond wel een paaseitje geven omdat-ie het zo lekker vindt. Nooit doen dus."Met Mechelse herder Rox gaat het weer helemaal goed, zegt haar baasje dat wel een dierenartsrekening van 200 euro tegemoet kan zien. "Maar dat maakt niet uit, want Rox leeft nog. Het is vervelender dat ik nu geen chocolade-eitjes meer heb om te verstoppen. Dat slaan we dan maar een jaartje over."