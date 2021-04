Nederlander met kinderwens opgelicht in Kenia, ontroert rechtbank met zijn verhaal

Een Keniaanse vrouw is in Nairobi aangeklaagd voor oplichting met een wel heel wrange bijsmaak. Ze wordt ervan beschuldigd een alleenstaande Nederlandse boer met kinderwens maar liefst 2,9 miljoen Keniaanse shilling (zo’n 22.300 euro) te hebben afgetroggeld met een niet bestaande draagmoederschapsovereenkomst. ,,Nadat ze me de contracten had laten zien, voelde ik dat ik haar en haar bureau kon vertrouwen’’, zei de 36-jarige Dion van Aardt dinsdag in een emotionele getuigenis voor de rechtbank.Na ondertekening van de contracten met het zogenaamde draagmoederschapsbureau en de draagmoeder op 17 januari 2018 en de betaling van het geld, begaf Van Aardt zich naar het Agha Khan ziekenhuis in de Keniaanse hoofdstad. Hij liet er zijn sperma onderzoeken, dat van goede kwaliteit bleek te zijn. Daarna begon het traject waarvan hij dacht dat het zijn vurige kinderwens in vervulling zou laten gaan.,,Ik kon mijn geluk niet op toen het draagmoederschapsbureau meldde dat de eerste scan had uitgewezen dat het een jongen zou worden. Vol vaderschapsgevoelens begon ik voorbereidingen te treffen, kocht ik luiers en babyvoeding en begon uit te kijken naar een huishoudelijke hulp die me zou helpen bij de opvoeding’’, hoorden de rechtbank en Keniaanse media de dertiger vertellen.De tweede scan, waaruit volgens het draagmoederschapsbureau van Winnie Maina was gebleken dat de baby een meisje zou worden, deed Van Aardt beslissen om zijn dochtertje te vernoemen ‘naar mijn moeder’, zei hij ontroerd. De vrouw, die in de rechtszaal zat, barstte daarop in tranen uit. De rechtbank was ook zichtbaar geraakt, evenals andere aanwezige familieleden van de dertiger. Ze waren nauw betrokken bij het aanstaande vaderschap van Dion en organiseerden zelfs een babyshower om de komst van zijn dochtertje te vieren. ,,Winnie Maina had dat voorgesteld’’, getuigde Van Aardt.Toen hij niks hoorde op de datum dat de draagmoeder volgens het bureau was uitgerekend, voelde de boer uit Nanyuki (zo'n 200 kilometer ten noorden van Nairobi) niet meteen nattigheid. ,,De draagmoeder was nog niet aan het bevallen’’, luidde het. Daarna werd hij enkele weken aan het lijntje gehouden met het bericht dat de vrouw in het ziekenhuis was opgenomen en dat ze een keizersnee, zogezegd de enige optie, weigerde. Daarop begon Van Aardt met het inpakken van zijn bagage en met voorbereidingen voor een verblijf in Nairobi om bij zijn dochtertje te zijn. ,,Toen ik op het punt stond te vertrekken, belde Winnie Maina met de boodschap dat moeder en kind waren overleden’’, snotterde de in Zimbabwe geboren Nederlander.Hij vertelde Maina dat hij zijn dochtertje en de draagmoeder nog wilde zien voordat ze begraven zouden worden maar kreeg te horen dat eerst betaald moest worden om hen naar een geschikt mortuarium te vervoeren. Na de betaling gaf de Keniaanse hem de naam van het rouwcentrum maar hing verschillende verhalen op waardoor hij de stoffelijke overschotten volgens haar niet kon zien.Teneinde raad belde Van Aardt het mortuarium maar daar bleken geen overleden moeder en kind te zijn binnengebracht. ,,Daarna belde ik het Agha Khan ziekenhuis en kreeg tot mijn schrik te horen dat mijn sperma nog steeds onaangeroerd in de opslagbank zat. Ik besefte dat ik was opgelicht’’, aldus de Nederlander.