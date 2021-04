Apen houden van reality-tv

Waarom kijken mensen toch zo graag naar andere mensen? Volgens een groep Amerikaanse wetenschappers zit onze liefde voor realityshows in onze genen. Om tot die conclusie te komen, keerden ze een paar stappen terug in onze evolutie, tot aan de primaten.



Wetenschap hoeft niet altijd serieus te zijn. Eos-redacteur Kim Verhaeghe gaat elke maand op zoek naar de ‘aparte kantjes’ van de wetenschap.

Tijdens de lockdown keek de Vlaming gemiddeld zeven uur per dag naar televisie. Ja, zeven. Dat blijkt uit een analyse van telecombedrijf Telenet. De Kampioenenen Het Journaal deden de meeste schermen branden, maar in hun zog volgden een pak realityshows, met Chateau Planckaert en Down The Road op kop. In de week waarin ik dit schrijf staan met The Voice, Blind Getrouwd, De Verhulstjes en Kinderziekenhuis 24/7 maar liefst vier realityshows in de top tien.



Waarom kijken mensen toch zo graag naar andere mensen? Als je het mij vraagt: omdat ze niets beter te doen hebben. Wetenschappers van de University of California zochten het antwoord iets verder. Volgens hen zit onze liefde voor realityshows in onze genen. Om tot die conclusie te komen, keerden ze een paar stappen terug in onze evolutie, tot aan de primaten.



De onderzoekers lieten resusapen televisiekijken. De ene keer naar een realityshow (het is te zeggen: korte filmpjes van soortgenoten) en de andere keer naar natuurdocumentaires (over andere dieren). Nadat ze de resusapen hadden geleerd hoe ze tussen beide categorieën konden kiezen, gingen enkel de realityshows nog aan. De apen keken langer en aandachtiger naar filmpjes met soortgenoten. Dat deden ze des te harder naarmate de apen in de filmpjes meer sociale interacties hadden. De resusapen waren zelfs bereid om te ‘betalen’ voor reality-tv door een anders zo begeerd fruitsapje in te ruilen voor meer kijktijd.



De onderzoekers besluiten daarom dat de drang om naar elkaar te kijken er biologisch stevig zit ingebakken. Zoek dus niet langer naar een excuus om naar De Verhulstjes te kijken: het is perfect normaal en natuurlijk gedrag*.

Reacties

06-04-2021 14:10:58 Emmo

Stamgast



WMRindex: 49.008

OTindex: 27.235

Mogelijk geldt dat voor meer primaten...

Aan de andere kant, persoonlijk heb ik daar nu weer niet zo'n behoefte aan.

06-04-2021 14:13:58 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 39.934

OTindex: 84.069

@Emmo : Ik ben duidelijk géén primaat. Ik vind dergelijk vermaak te onzinnig om er naar te kijken. Ik heb nog wel ergens een boek om te lezen, hihihi

06-04-2021 14:22:20 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 84.855

OTindex: 36.840

ben er nog niet uit of mensen van apen afstammen of dat er een gemeenschappelijke voorouder is, leesvoer voor leken spreekt elkaar tegen, maar sommige mensen lijken verdacht op apen

06-04-2021 14:46:50 Grouse

Erelid



WMRindex: 3.015

OTindex: 2.909

Quote:

het is perfect normaal en natuurlijk gedrag

En wederom is bewezen dat ik niet perfect normaal ben En wederom is bewezen dat ik niet perfect normaal ben

