Spook-BMW houdt gemoederen bezig: bestuurder urenlang nergens te bekennen terwijl motor draait

Een spook-BMW hield de gemoederen woensdagavond in Loenen aan de Vecht urenlang bezig. De wagen stond bij het winkelcentrum in hartje Loenen geparkeerd. De motor draaide door, terwijl de bestuurder in geen velden of wegen was te bekennen.Rond 23.00 uur waren buurtbewoners het zat en alarmeerden de politie. Agenten belden de leasemaatschappij, maar kregen geen gehoor. Met de BMW 318i bleek alles in orde: de wagen staat niet als gestolen geregistreerd en is ook WA verzekerd.Agenten vertrokken onverrichter zake, terwijl de sportwagen met draaiende motor achterbleef. Buurtbewoners hoopten rond 23:30 uur dat de brandstoftank van de wagen snel leeg was, zodat de motor afsloeg. Ze hadden pech: op het display van de auto viel te lezen dat hij nog 129 kilometer kon rijden en ook de hits TOP50 bleef vrolijk aan staan.Wie de BMW met draaiende motor achterliet, blijft een raadsel. Bewoners van het dorp herkennen de sportwagen niet, ook de uitbater van een restaurant aan de Rijksstraatweg zegt tegen een persfotograaf dat hij de BMW nooit eerder heeft gezien. Het is onbekend of de BMW de hele nacht heeft staan draaien.