Rosie (5) wil schommels in de wijk en gaat langs bij de burgemeester

LIMMEN - Rosie is pas 5 jaar oud, maar toen zij de nieuwe speeltuin in buurt zag, vroeg ze zich af waarom er geen schommels waren. Ze zocht het daarom hogerop en ging langs op het gemeentehuis. Samen met moeder Suzanne en zus Femke gaf ze de aanvraag hoogstpersoonlijk door aan burgemeester Mans.



De speeltuin aan de Geerkens is nog niet helemaal klaar, dus Rosie denkt dat er nog wel wat schommels bij kunnen. "Rosie vindt dat schommels echt bij een speeltuin horen", vertelt haar moeder Suzanne Buis. "Ik vertel de kinderen altijd dat als je iets wilt, je moet weten hoe je dat kunt regelen." Daarom maakte Rosie een tekening van de schommels en deed hem in een envelop.



Suzanne stuurde burgemeester Mans een berichtje via Facebook en de volgende ochtend mochten ze langskomen op het gemeentehuis. "Zus Femke van 7 wil eigenlijk ook wel schommels, dus die wilde ook mee", vertelt Suzanne. En zo ging het.



Eenmaal bij de burgemeester sloeg Rosie wel een beetje dicht. "Femke vond het heel leuk en was heel enthousiast. Ze wilde er wel werken." De burgemeester nam de tekeningen in ontvangst en nu is het afwachten voor de zusjes.



"De burgemeester gaat kijken of er geen bezwaren zijn ingediend", vertelt Suzanne. Het duurt Rosie nu al te lang. "We hebben onze gegevens achtergelaten en ze vraagt vaak of we al iets hebben gehoord."



Van een vreemde heeft ze het niet. Suzanne heeft toen ze 8 jaar oud was ook een brief gestuurd aan de toenmalig burgemeester. "Ik wilde graag een dierenopvang in een lege schuur. De burgemeester zei toen dat ik toch gewoon naar school moest", vertelt ze. En de dierenopvang kwam er niet.



Suzanne probeert Rosie te vertellen dat het ook kan dat er geen schommels komen. "Daar wil ze eigenlijk niets van weten. Ze wil zich daar nog geen zorgen over maken. Ze zou niet weten waarom het niet kan."

Reacties

05-04-2021 16:26:50 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 84.845

OTindex: 36.830

op die leeftijd al schommels willen, dat kan wat worden als ze wat groter wordt

05-04-2021 17:03:31 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 39.926

OTindex: 84.041





botte bijl: Het wordt pas bedenkelijk als ze op die leeftijd al een wip willen hoor!



Laatste edit 05-04-2021 17:04 Een speeltuin zonder schommels is helemaal geen speeltuin.botte bijl: Het wordt pas bedenkelijk als ze op die leeftijd al een wip willen hoor!

05-04-2021 19:49:56 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 39.926

OTindex: 84.041

@Emmo : Ja, die vereniging van héél enge mannetjes. Als je die koppen van die kerels ziet, krijg je al vanzelf kippenvel en kromme tenen.

05-04-2021 22:05:28 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 84.845

OTindex: 36.830

@Mamsie :

bleef het maar bij die rotkoppen bleef het maar bij die rotkoppen

05-04-2021 23:02:37 Emmo

Stamgast



WMRindex: 48.992

OTindex: 27.235

@Mamsie :

: Ja, die vereniging van héél enge mannetjes. Quote @Emmo : Ja, die vereniging van héél enge mannetjes. Ach, ik heb nog een paar bakstenen achter het huis...

06-04-2021 00:22:29 HoLaHu

Erelid



WMRindex: 4.148

OTindex: 1.639

@Emmo : Doet me denken aan een mop: Een man ziet dat een Arabier zijn kamelen castreert door de ballen te pletten tussen 2 bakstenen. Hij vraagt: Doet dat niet enorm pijn? Zegt de Arabier: Als je er niet met je vingers tussen komt niet...

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: