Brandweer bevrijdt glazenwasser uit ondersteboven hangende bak

De brandweer heeft in Dongen een glazenwasser gered uit een benarde situatie. Het bakje waarin hij stond te werken kantelde en bleef ondersteboven hangen aan de dakgoot.



De man was aan het werk bij een verzorgingshuis in Dongen. Toen de bak kantelde kon hij geen kant uit, meldt Omroep Brabant. De bak hing ondersteboven, maar zat nog wel vast aan de installatie op het dak.



Met behulp van een hoogwerker wist de brandweer de glazenwasser te bevrijden.



Voor zover bekend raakte hij niet gewond.

Reacties

05-04-2021 09:36:19 Emmo

Trapezeartiest zonder opleiding. Gelukkig geen gewonden, maar 't zal wel angstig geweest zijn.

05-04-2021 09:42:49 Mamsie

Quote:

Toen de bak kantelde kon hij geen kant uit, meldt Omroep Brabant. De bak hing ondersteboven



Hij zou dus wél een kant uit kunnen. Naar beneden dus. Waarom dat niet gebeurd is begrijp ik niet. Zat hij aan dat bakje vastgesjord?

Het zal best angstwekkend geweest zijn. Hij zou dus wél een kant uit kunnen. Naar beneden dus. Waarom dat niet gebeurd is begrijp ik niet. Zat hij aan dat bakje vastgesjord?Het zal best angstwekkend geweest zijn.

05-04-2021 10:31:19 Emmo

@Mamsie :

Naar beneden dus. QuoteNaar beneden dus.

Hij zal met een tuigje ( Ik heb zo'n idee dat de man daar enige weerstand tegen had.Hij zal met een tuigje ( valbescherming ) aan de bak zijn vastgehaakt.

