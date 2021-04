Politie geeft rouwende vrouw lichaam broer in twee vuilniszakken terug

De Mexicaanse autoriteiten hebben twee politieambtenaren in de oostelijke staat Veracruz ontslagen omdat ze de stoffelijke resten van een vermiste man in zwarte vuilniszakken aan zijn zus hadden teruggegeven.Op de foto die circuleert op Twitter, zit de vrouw op een houten bankje met een mondmasker op. Naast haar liggen twee dichtgeknoopte vuilniszakken op de grond, schrijft The Sun.De foto is ietwat vervaagd, maar de verslagenheid is van haar gezicht en uit haar lichaamshouding af te lezen. “Mexico in een foto”, staat bij de foto te lezen.Familieleden reageerden boos op de wijze waarop is omgesprongen met de overblijfselen van de 30-jarige Eladio Aguirre Chable en noemden die “wreed, onmenselijk en vernederend”. Ook op social media weten mensen niet wat ze zien. “Dit geloof je toch niet… Absoluut mensonterend.” En: “Wat verschrikkelijk… Die arme vrouw.”