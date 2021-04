Levensgevaarlijke coronawappie filmt beddenopslagkamer, beweert dat het ziekenhuis met lege bedden is, pompt nepnieuws over social media

“In de dertien seconden durende video loopt de onbekende filmer door het gebouw van het VUmc, een van de locaties van het Amsterdam UMC. Hij zoomt met zijn mobiele telefoon in op een ruimte waar tientallen lege bedden staan. ‘Overvolle ziekenhuizen? Deze is zojuist door een logistiek manager van het VU gemaakt’, schrijft de man die de video op zijn Facebook plaatste. Het filmpje zou volgens de man vanuit een Telegram-groep komen. ‘De ziekenhuizen zijn leeg’, schrijft een andere man in een Facebookpost bij de video.



De webcare van het ziekenhuis voelde zich geroepen om op de aantijgingen te reageren. ‘Dit is onze beddencentrale’, legt een medewerker uit in een tweet. ‘Hier worden elke dag onze gebruikte bedden gereinigd. Is in het kader van hygiëne wel zo fijn voor de volgende patiënt.’ In een reactie op een andere Twittergebruiker voegt het ziekenhuis nog toe dat in deze beddencentrale nooit patiënten liggen.”

03-04-2021 17:43:39 BatFish

Ze zou dit soort volk graag oppakken en een paar maanden ziekenhuizen laten schoonmaken.

03-04-2021 17:46:07 Emmo

@BatFish : Dan vinden ze vast wel weer wat anders, volgens het motto "zoekt en gij zult vinden".

03-04-2021 18:04:34 Grouse

Waarom toch? Mensen die dit soort foto's plaatsen weten dat het nepnieuws is.Waarom toch?

