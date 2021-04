Overspel in een kerktoren. Slechtvalken vogelen niet voor het plezier

Voor vogelliefhebbers is Kortrijk momenteel the place to be. Daar plegen enkele slechtvalken herhaaldelijk overspel. En dat is uitzonderlijk, want de

Reacties

01-04-2021 18:59:23 Emmo

Stamgast



WMRindex: 48.920

OTindex: 27.223

Quote:

Ze vogelen niet voor het plezier”, zegt Rodts. Hm, hoe weet Rodts dat? Hm, hoe weet Rodts dat?

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: