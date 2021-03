Spelers Gibraltar naaien elkaars schoenen voor wedstrijd tegen Oranje

De spelers van Oranje mogen weer het veld op. De tegenstander dinsdagavond: Gibraltar. Dat zou voor het Nederlands elftal niet al te veel problemen moeten opleveren, alleen al omdat de schoenen van de tegenstander van ellende uit elkaar vallen.De foto die speler Scott Wiseman deelt op Instagram zegt alles. Hij naait een schoen van een teamgenoot vast, en vraagt zich daarbij af of een van de Nederlandse spelers dit ook zou doen op de wedstrijddag.Het antwoord laat zich raden. En er zijn andere, duidelijk aanwijsbare redenen waarom het Nederlands elftal dinsdag zonder problemen moet winnen van de mannen in Gibraltar.Zo is de hele selectie van Gibraltar volgens het toonaangevende Transfermarkt.de 475.000 euro waard. De huidige selectie van Oranje, dus zonder Virgil van Dijk, kost een slordige 512 miljoen.Gibraltar heeft net als Nederland twee wedstrijden gespeeld in de kwalificatie. Ze verloren met 4-1 van Montenegro en met 3-0 van Noorwegen. Oranje verloor met 4-2 van Turkije en won met 2-0 van Letland. Om 20.45 uur wordt er afgetrapt.