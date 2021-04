Burger King brengt parfum op basis van Whopper

Burger King Japan komt met opmerkelijke nieuws. De burgerketen heeft laten weten dat ze binnenkort een eigen parfum lanceren, met de naam ‘Flame-Grilled Fragrance’. Al moet je zo kort voor 1 april altijd met twee woorden spreken.Zoals de naam al doet vermoeden is de speciale geur geïnspireerd op de Whopper, dé bekendste burger van de fastfoodketen. Het persbericht deed de Amerikaanse zakenkrant Wall Street Journal serieus de wenkbrauwen fronsen, waarop het aan Burger King Japan om een reactie vroeg.De Japanse branche van de Amerikaanse burgerketen antwoordde daarop dat het hier wel degelijk gaat om een échte actie en dus niet om een aprilgrap. Japanners zouden het nieuwe geurtje over een week kunnen terugvinden in een Burger King bij hen in de buurt.Het flesje zal zo’n 38 euro kosten en zal amper één dag verkrijgbaar zijn bij Burger King in Japan.