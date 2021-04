In de residenties van de Queen moeten meer dan 1.000 klokken worden verzet: Liefst 40 uur mee bezig

Het is weer zomertijd en dat betekent dat een hoop klokken moeten verzet worden. Dat is ook het geval in de verschillende residenties van Queen Elizab

01-04-2021 12:42:21 Mamsie

Nou, gelukkig hoeft Mare Hajesteit die klus niet zelf te doen.

Ze hoeft nergens bij te klimmen met het huishoudtrapje.

01-04-2021 13:05:01 Emmo

@Mamsie : Op haar leeftijd is dat niet meer raadzaam

01-04-2021 13:37:55 Grouse

Zoveel klokken? En dan nog niet met je tijd meegaan

01-04-2021 14:21:02 Emmo

@Grouse : Juist vanwege die klokken. Het arme mens is zo druk met klokkijken dat ze aan de rest niet meer toekomt.

01-04-2021 15:18:34 botte bijl

nu is het een uurtje vóóruit zetten. in het najaar zullen ze die antieke klokken niet terug mogen draaien maar 11 uur vooruit, en eventueel nog wat gehannes met een datum. dat is veel meer werk

01-04-2021 15:33:27 botte bijl

@KhunAxe :

@KhunAxe :

gelukkig zijn er mensen die er meer verstand van hebben

