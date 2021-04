Ding dong: visdeurbel helpt vissen door Utrechtse Weerdsluis

Vanaf komende maandag hangt er een 'visdeurbel' bij de Utrechtse Weerdsluis. Als er veel vissen liggen te wachten voor een dichte sluisdeur, kunnen voorbijgangers ze een handje helpen, zo is het idee.



De visdeurbel is trouwens geen echte bel, maar een QR-code op een spandoek bij het sluiswachtershuisje. Door die code te scannen kom je op een website met onderwaterbeelden. Als daar nou veel vissen op te zien zijn, dan kun je op de online visdeurbel klikken. De sluiswachter krijgt dan een seintje en kan de sluis openen.



Volgens de gemeente zwemmen ieder voorjaar duizenden vissen dwars door Utrecht: vanaf de Vecht, via de Weerdsluis en de Oudegracht, naar de Kromme Rijn. Met de visdeurbel wil de gemeente de vissen een handje helpen bij hun jaarlijkse zoektocht naar een goede plek om eitjes te leggen.



Onder water bij de Weerdsluis hangt nu een camera en die gaat vanaf maandag aan. In het voorjaar, als er nog niet zoveel vaarverkeer is, kan het namelijk wel voorkomen dat vissen een tijd moeten wachten voordat ze verder kunnen. Dat is voor ons in het zonnetje op de trappen van de sluis geen straf, maar vissen lopen zo extra risico opgegeten te worden door reigers of aalscholvers.



Ook als er wel vaarverkeer is, wachten de vissen liever een rustig moment in de avond af, maar ook dan liggen ze meestal voor een dichte deur, omdat de sluis vooral overdag opengaat.



Het idee voor de visdeurbel komt van stadsecoloog Mark van Heukelum, die vorig jaar eens in de Vecht keek en zag dat daar nogal wat vissen lagen te wachten. Bij wijze van proef is toen de sluis even opengezet en die avond zag je een heuse vissenvolksverhuizing door de gracht op gang komen.



Sommigen zwemmen uiteindelijk stroomopwaarts door tot in Duitsland, anderen leggen eitjes in de Oudegracht. Het gaat onder meer om baars, brasem, paling en winde. Precieze aantallen heeft de gemeente niet, maar daar kan de camera nu ook bij gaan helpen. Op deze manier kan er bijgehouden worden hoeveel en welke vissen precies de stad doorkruisen.



Bewustwording

De gemeente wil met de visdeurbel ook graag laten zien hoe veel er eigenlijk onder water gebeurt, "voor de bewustwording'. Ze hadden ook kunnen kiezen voor een soort faunapassage langs de sluis, maar dat zou niet alleen heel duur zijn, maar ook iets minder leuk. "Op deze manier betrek je bezoekers en inwoners van de stad Utrecht bij het project", aldus de gemeente.



Volgens de gemeente is het trouwens "echt geen 1 aprilgrap". Toen we daar expliciet naar vroegen was het antwoord: "Nee. We hebben expres de opening niet op 1 april gepland omdat we deze vraag wel verwacht hadden." Op de site http://www.visdeurbel.nl is nu nog niets te zien. Maandag 29 maart ging die echt online.

Reacties

01-04-2021 11:04:25 allone

Oudgediende







*2 uur 's nachts, ach ik kan niet slapen, laat ik eens vissen kijken; oh wat veel, dingdong: sluiswachter, kun je ff open doen?!*

* 3 uur 's nachts .. *

01-04-2021 11:58:18 Emmo

Stamgast







@allone : En wat te denken van de grappenmakers die zonder vis een belletje plegen?

01-04-2021 12:43:36 venzje

Oudgediende







@allone : @Emmo : Ik vermoed dat er ook 's nachts wel een beambte met piketdienst tussen zal zitten die zich er zelf eerst even van vergewist.

01-04-2021 13:01:26 venzje

Oudgediende





OTindex: 6.981





Ik zit me alleen af te vragen of ze dan de sluisdeuren ook daadwerkelijk wijd opengooien, of dat ze enkel maar de spuiluiken opentrekken.



Laatste edit 01-04-2021 13:03 @allone : Het hele idee van deze deurbel is om juist ook buiten de normale bedieningstijden de vissen ter wille te zijn. Dus ik vermoed van wel.Ik zit me alleen af te vragen of ze dan de sluisdeuren ook daadwerkelijk wijd opengooien, of dat ze enkel maar de spuiluiken opentrekken.

01-04-2021 13:05:29 merlinswit

Oudgediende







ik vind het wel een leuk idee. ook voor basisscholen die zo de leerlingen bij hun omgeving kunnen betrekken. Als mensen meer beust zijn van wat er onder water nog leeft gaan ze hopelijk ook minder vuil in het water dumpen.

01-04-2021 13:39:06 Buick

Erelid







Morgen komen we erachter dat het een 1 april grap is

01-04-2021 14:19:08 venzje

Oudgediende







@Buick : Nou, de webcam is in elk geval wel degelijk in bedrijf en de eerste vis heb ik ook al langs zien zwemmen.

01-04-2021 14:51:52 venzje

Oudgediende





OTindex: 6.981



Bovendien lijkt het op dit moment aardig door te stromen, dus ik denk dat de deur open is. @Grouse : Voor één vis? Die wacht maar even.Bovendien lijkt het op dit moment aardig door te stromen, dus ik denk dat de deur open is.

01-04-2021 15:06:45 botte bijl

Oudgediende







@Buick :

Morgen komen we erachter dat het een 1 april grap is QuoteMorgen komen we erachter dat het een 1 april grap is

je bent mij voor je bent mij voor

