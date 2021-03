Gevluchte Italiaanse maffioso kookt zichzelf aan de galg

Meer dan 5 jaar deed Marc Feren Claude Biart (53) er alles aan om geen onnodige aandacht op zich te vestigen in zijn schuilplaats in de Dominicaanse Republiek. Bijna alles. Video's die hij op YouTube postte waarin hij Italiaanse gerechten klaarmaakte, deden het gevluchte maffialid de das om. Sinds maandag zit hij in een Italiaanse cel.



Marc Feren Claude Biart was 7 jaar op de vlucht, nadat een Italiaanse magistraat in 2014 een arrestatiebevel tegen hem had uitgevaardigd. Biart wordt ervan verdacht drugs te hebben gesmokkeld voor een clan van de maffiaorganisatie 'Ndrangheta. Hij zou cocaïne naar Nederland hebben gesmokkeld.



Biart vluchtte naar Centraal- Amerika. Vanuit Costa Rica kwam hij meer dan 5 jaar geleden aan in de Dominicaanse Republiek, een deel van het eiland Hispaniola in de Caraïben. Dat hij 7 jaar na het arrestatiebevel alsnog is opgepakt, is een meevaller voor de Italiaanse politie en justitie.



Biart deed er namelijk alles aan om zo weinig mogelijk aandacht op zich te vestigen in de Dominicaanse Republiek. In Boca Chica, nabij de hoofdstad Santo Domingo, zonderden hij en zijn vrouw zich af van de vele Italianen die er wonen.

Maar zijn liefde voor de Italiaanse keuken deed hem de das om. Biart plaatste verschillende video's op YouTube waarin hij Italiaanse gerechten klaarmaakte. Hij lette er daarbij heel goed op om zijn gezicht nooit in beeld te brengen, maar de Italiaanse politie herkende hem toch... aan zijn tatoeages.



Afgelopen woensdag werd hij gearresteerd in de Dominicaanse Republiek. Vandaag landde hij in Milaan.

Reacties

31-03-2021 18:39:25 botte bijl

nou niet de tatoeages de schuld geven, die sufferd had gewoon niet op Youtube moeten posten

31-03-2021 18:59:30 Emmo

@botte bijl : Belangrijk is ook dat je een land uitzoekt dat geen uitleveringsverdrag heeft.

31-03-2021 19:03:25 botte bijl

@Emmo :

ook dat kan helpen ook dat kan helpen

31-03-2021 19:55:48 Grouse

@botte bijl : Nee. Maar zorgvuldig je gezicht uit beeld houden werkt niet als je andere, zeer herkenbare, eigenschappen in beeld brengt. Hij had net zo goed een papier met zijn naam op tafel kunnen leggen met de toevoeging: functie inmiddels elders

31-03-2021 23:34:59 Jura6

@Grouse : Van horen zeggen hoor, maar hij had ook iets anders op tafel kunnen leggen maar ook dan zou hij herkent worden...

