Groningen daagt Leeuwarden uit voor NK Tegelwippen

De gemeente Groningen neemt het in de tweede editie van het NK Tegelwippen op tegen de gemeente Leeuwarden. Doel is zoveel mogelijk tegels uit de stad te halen en te vervangen voor groen.

Het NK Tegelwippen, dat dinsdag begint , is een nationaal evenement. Tot 30 september vinden door het hele land derby’s plaats, waarin (inwoners van) gemeenten tegen elkaar tegels wippen.



Omdat gemeenten met meer inwoners in het voordeel zijn bij een telling met het absolute aantal tegels wordt een relatieve telling gebruikt, namelijk de TPI (gewipte tegels per inwoner). De gemeente met de hoogste TPI wint de hoofdprijs: de gouden tegel.

Wethouder Glimina Chakor van Groningen heeft de gemeente Leeuwarden in een tweet uitgedaagd. Ze stelt daarbij dat de Friezen geen schijn van kans hebben. ,,Wij zijn gewoon de groenste gemeente van het Noorden. Zelfs onze vlag is groen in het Groningen.”



Elke inwoner van de gemeente Groningen kan meedoen door tussen 30 maart en 30 september tegels te wippen en vervolgens het aantal gewipte tegels door te geven (plus bewijsfoto). Belangrijke voorwaarde is dat hij of zij zijn of haar eigen tegels wipt en niet zomaar in de openbare ruimte aan de slag gaat.

Ook gemeenten kunnen gewipte tegels doorgeven wanneer ze bijvoorbeeld de openbare ruimte vergroenen. Bedrijven of scholen die hun terrein vergroenen kunnen ook gewipte tegels opgeven.



Het NK Tegelwippen maakt deel uit van een brede campagne Een groener Nederland begint in je eigen tuin . De ambitie is om bewoners en gemeenten zo veel als mogelijk te stimuleren en te helpen om de buitenruimte zo klimaatbestendig mogelijk in te richten.

Het NK Tegelwippen begint tegelijk met de Week van de Groene tuin.

Reacties

31-03-2021 14:10:39 Emmo

Stamgast



WMRindex: 48.894

OTindex: 27.209

Quote:

Het NK Tegelwippen, dat dinsdag begint , is een nationaal evenement. Het zal vást aan mij liggen dat ik er nog nooit van gehoord heb.

En wat is nu eigenlijk de bedoeling van dat evenement? Het lijkt mij bovendien nogal onhandig voor mensen met een rollator, kinderwagen of een scootmobiel.

Zolang mensen op hun eigen erf tekeer gaan heb ik er geen bezwaar tegen. Als ze maar van het mijne afblijven. Mijn tegels liggen goed. Het zal vást aan mij liggen dat ik er nog nooit van gehoord heb.En wat is nu eigenlijk de bedoeling van dat evenement? Het lijkt mij bovendien nogal onhandig voor mensen met een rollator, kinderwagen of een scootmobiel.Zolang mensen op hun eigen erf tekeer gaan heb ik er geen bezwaar tegen. Als ze maar van het mijne afblijven. Mijn tegels liggen goed.

31-03-2021 14:20:38 Mikeph

Senior lid

WMRindex: 129

OTindex: 7





Deze stoepen zijn nu voorzien van groen.

Er is 2 meter stoep over gebleven waar iedereen normaal kan blijven lopen.



Ook zijn er plekken waar er ruimte was de tegels verwijderd en is er groen voor terug gekomen.



Voorbeeld

klik op 2020 voor het verschil. @Emmo : Hier in Velsen-noord waren er straten met een stoep van 5 meter breed.Deze stoepen zijn nu voorzien van groen.Er is 2 meter stoep over gebleven waar iedereen normaal kan blijven lopen.Ook zijn er plekken waar er ruimte was de tegels verwijderd en is er groen voor terug gekomen.klik op 2020 voor het verschil.

31-03-2021 14:22:03 venzje

Oudgediende



WMRindex: 20.061

OTindex: 6.973





: Het doel is natuurlijk om de verstening van de woonomgeving terug te draaien. Al die tegeltuintjes maken dat het water te snel wordt afgevoerd en de omgeving verdroogt. Ik ga ervan uit dat het niet de bedoeling is om op grote schaal de openbare weg te gaan opbreken.



Laatste edit 31-03-2021 14:22 Maakt de maat van de tegel nog uit? En hoe zit het met klinkers? @Emmo : Het doel is natuurlijk om de verstening van de woonomgeving terug te draaien. Al die tegeltuintjes maken dat het water te snel wordt afgevoerd en de omgeving verdroogt. Ik ga ervan uit dat het niet de bedoeling is om op grote schaal de openbare weg te gaan opbreken.

31-03-2021 14:26:16 allone

Oudgediende



WMRindex: 43.000

OTindex: 77.588

Wegeltippen?



Winkerklippen?



Laatste edit 31-03-2021 14:28

31-03-2021 15:01:19 Buick

Erelid

WMRindex: 1.060

OTindex: 249

Wnplts: amsterdam



Dit artikel roept zoveel vragen op En kijken er dan mensen toe als je met een tegel wipt of doen ze dat s'nachts?Dit artikel roept zoveel vragen op

31-03-2021 15:03:20 wortel

Erelid



WMRindex: 1.420

OTindex: 6.423



Ik weet niet welke media-soepele hydroloog deze titels verzint, maar "WK Tegelwippen" is nóg mooier!



: Er staat letterlijk in het artikel dat de campagne "een groener Nederland begint in je eigen tuin" heet XD Eerder is er aan dit fenomeen (minus het wedstrijdelement) al het woordje "operatie Steenbreek" opgehangen, wat ook al best lekker bekte.Ik weet niet welke media-soepele hydroloog deze titels verzint, maar "WK Tegelwippen" is nóg mooier! @venzje : Er staat letterlijk in het artikel dat de campagne "een groener Nederland begint in je eigen tuin" heet XD

31-03-2021 15:30:35 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 39.876

OTindex: 83.908

Quote:

Groningen daagt Leeuwarden uit voor NK Tegelwippen



En willen alle straatprostituees daar ook aan meedoen?



Laatste edit 31-03-2021 15:31 En willen alle straatprostituees daar ook aan meedoen?

31-03-2021 15:47:47 botte bijl

Oudgediende



WMRindex: 84.776

OTindex: 36.781

Quote:

Belangrijke voorwaarde is dat hij of zij zijn of haar eigen tegels wipt en niet zomaar in de openbare ruimte aan de slag gaat.

ze discrimineren flatbewoners, en hier in het stadje wordt het ook niks met al die geasfalteerde voetpaden ze discrimineren flatbewoners, en hier in het stadje wordt het ook niks met al die geasfalteerde voetpaden

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: