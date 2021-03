Zij zijn blij met de lockdown: Vroeger moesten we altijd zo veel

Weinig files op de weg en niet elk weekend verplicht naar een verjaardag. Veel Nederlanders lijken weinig last te hebben van de coronacrisis. Sterker nog: we zijn ons het afgelopen jaar iets blijer gaan voelen dan het jaar ervoor, zo blijkt uit onderzoek van het CBS.



Joyce Vogel is zo iemand die zich goed voelt door de crisis. Zo vindt ze het fijn dat ze niet meer hoeft te winkelen. "Ik vind het heerlijk om nu alles online te doen. Het is veel relaxter en ik ben veel bewuster van wat ik allemaal koop."



Voor de lockdown liep ze bijvoorbeeld regelmatig even de Action in en kocht ze veel meer dan dat ze eigenlijk nodig had. "Ik zit in de bijstand dus ik ben heel erg gewend om op het geld te letten, maar door de lockdown kan ik echt bezuinigen."



Maar geld besparen is niet het enige waardoor ze zich goed is gaan voelen. "Ik ben niet zo'n knuffelkont en dat we nu geen drie zoenen meer hoeven te geven komt goed uit. Het is lullig om te zeggen maar ik ben wel blij geworden van de lockdown."



Uit Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat veel meer mensen net als Joyce zich iets beter voelen sinds de crisis. In 2019 had 64,7procent van de volwassenen een hoog persoonlijk welzijn. Een jaar later – in de crisis – was dat 66,2 procent. We zijn ons dus iets blijer gaan voelen.



En dat verbaast 'geluksexpert' Patrick van Hees totaal niet. "Het geluk van mensen hangt niet af van de omstandigheden maar van hoe we onszelf voelen en hoe we denken. We hebben ons goed aangepast aan de omstandigheden", zegt hij tegen EditieNL. Hij denkt dat vooral mensen die niet zwaar getroffen zijn goed met de situatie om kunnen gaan. "Als iemand ons dertien maanden geleden had verteld wat ons te wachten zou staan dan zouden we diegene voor gek hebben verklaard. Maar ondertussen zijn we er al een tijdje mee bezig. We dragen mondmaskers en we houden ons aan de avondklok. Het piept en het kraakt en we zeuren maar we gaan gewoon door."



Er zijn volgens hem veel meer dingen die ons gelukkig maken. "Er is genoeg eten in de supermarkt we kunnen thuis sporten of even naar buiten of iemand anders helpen of gewoon een boek lezen. Dat zijn dingen waar je blij van kan worden. Bovendien is er licht aan het eind van de tunnel. Dat helpt ook."



Drie kinderen met ADHD

Het gezin van Conny de Ruiter (44) is ook blij met de lockdown. Ze heeft drie kinderen met ADHD en de lockdown geeft haar veel rust. "We hebben net met z'n allen in quarantaine gezeten omdat bij onze dochter in de klas een enorme uitbraak was, en dat ging goed. Vroeger moesten we altijd heel veel: naar muziekles of sport. En dat hoeft nu niet meer."



Het gezin heeft een grote tuin met een trampoline waar de kinderen zich op uit kunnen leven en omdat ze drie honden hebben mogen ze ook 's avonds nog even naar buiten. "Ik had niet verwacht dat ik positief zou zijn over de lockdown maar dan ben ik wel. Het 'moeten' hoeft niet meer."

Reacties

31-03-2021 12:27:07 allone

Oudgediende



WMRindex: 43.000

OTindex: 77.588

Tja. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Van teveel haasten en teveel moeten wordt niemand gelukkig.

31-03-2021 12:46:15 Emmo

Stamgast



WMRindex: 48.894

OTindex: 27.209

Als je zo druk bent dat het je over de hoge schoenen loopt. Ligt dat niet grotendeels aan jezelf?

31-03-2021 12:52:11 allone

Oudgediende



WMRindex: 43.000

OTindex: 77.588

@Emmo : ja, en nee. We worden nu eenmaal door de omgeving beïnvloedt.

31-03-2021 13:54:46 venzje

Oudgediende



WMRindex: 20.061

OTindex: 6.973

Ik vind het ook allemaal wel prima zo. Sociale verplichtingen zijn een stuk minder, en dat stomme gezoen is afgelopen, net als het handen schudden waar ik ook al zo'n hekel aan had.



Wat die kosten betreft: ik kan nu niet even naar de bouwmarkt voor een doosje schroefjes of een tube kit, maar moet gelijk voor meer dan twintig euro bestellen. En voor online bestellingen betaal ik me blauw aan verzendkosten, die soms nog hoger zijn dan de prijs van het bestelde artikel.



Wat ik wel erg mis zijn de musea. Bijna nergens kun je de zaken zo coronabestendig inrichten als in veel musea, maar die mogen nog steeds niet open. Geen idee waarom niet.



Laatste edit 31-03-2021 13:55

31-03-2021 15:04:06 Grouse

Erelid



WMRindex: 2.966

OTindex: 2.808



Zoals de regel 1 bezoeker per dag.

Mijn vrouw en ik mogen niet naar de buurvrouw. Zij mag wel naar ons toekomen.

Zelfde huis, zelfde aantal personen.

Het zal wel te ingewikkeld zijn om per locatie te keuren of iets wel of niet mag.

Zo was ook bijzonder vreemd dat je wel en boek mag kopen in de boekhandel maar niet mocht lenen in de bibliotheek (eerste lockdown)

Toch zijn bepaalde dingen sociaal gezien niet prettig. Zeker binnen het verenigingsleven ligt alles stil. @venzje : Niet elke regel is even goed uit te leggen. Vaak zijn dat soort beperkingen voor mijn gevoel ad hoc genomen zonder erover na te denken.Zoals de regel 1 bezoeker per dag.Mijn vrouw en ik mogen niet naar de buurvrouw. Zij mag wel naar ons toekomen.Zelfde huis, zelfde aantal personen.Het zal wel te ingewikkeld zijn om per locatie te keuren of iets wel of niet mag.Zo was ook bijzonder vreemd dat je wel en boek mag kopen in de boekhandel maar niet mocht lenen in de bibliotheek (eerste lockdown)Toch zijn bepaalde dingen sociaal gezien niet prettig. Zeker binnen het verenigingsleven ligt alles stil.

31-03-2021 15:37:10 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 39.876

OTindex: 83.908

Quote:

liep ze bijvoorbeeld regelmatig even de Action in en kocht ze veel meer dan dat ze eigenlijk nodig had. "Ik zit in de bijstand dus ik ben heel erg gewend om op het geld te letten,



Zoo, zit dié zichzelf even tegen te spreken!

Met dat op het geld letten valt het dus nogal mee. Of tegen, het is maar hoe je het bekijkt. Zoo, zit dié zichzelf even tegen te spreken!Met dat op het geld letten valt het dus nogal mee. Of tegen, het is maar hoe je het bekijkt.

31-03-2021 15:44:40 botte bijl

Oudgediende



WMRindex: 84.776

OTindex: 36.781



zelf ben ik blij dat zweethanden en kwijlzoenen niet meer hoeven hoorde laatst van iemand in Aalsmeer die altijd tijden zoet was in de Action en bij de kassa minstens één grote tas moest kopen voor dingen die ze helemaal niet had gepland (zij leeft niet van bijstand), die nu in een kwartiertje online de dingen uitkoos die ze later ingepakt en wel kon afhalen. click & collect heet dat geloof ik. zij hoopt dat men dat nog lang houdtzelf ben ik blij dat zweethanden en kwijlzoenen niet meer hoeven

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: