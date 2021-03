Er is 16 juli 1993 niets gebeurd in café Ruimzicht

LEIMUIDERBRUG - Een sterk staaltje humor. Op de wand van café Ruimzicht in Leimuiderbrug zit al jaren een bordje met de datum 16 juli 1993. Tja, en dan verwacht je een eerste steen, een huwelijk, een nieuwe uitbater wellicht. Of wat ergs? Nee, niets van dit al. Er gebeurde die dag gewoon niets bijzonders. Een prima reden om dit vermelden. Wellicht uniek in zijn soort...

Ach, ik was jaren geleden eens op een theaterfestival, waar ze o.a. een rondleiding door een opvouwbaar museum aanboden. In dat museum hadden ze met rood-witte kettinkjes een vierkante meter grond afgezet waar nog nóóit iets gebeurd zou zijn. Nota bene op een voormalig exercitieterrein, dus dat was héél bijzonder!

En daar kunnen ze misschien eindeloos over vertellen dat daar toen niets gebeurd is.

30-03-2021 13:14:25

Ah, dit hebben ze gejat uit Ierland. In de buurt van Clifden staat een heel monument met een opschrift: "On this site in 1897 nothing happened.” Heb me bescheurd van het lachen toen ik dat zag.