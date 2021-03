Plaatsnamenstrijd in Noardeast-Fryslân leidt tot Groningse annexatie van Munnekezijl

In de strijd rond de Friese plaatsnamen in Noardeast-Fryslân lijkt Munnekezijl de blik naar het oosten te wenden.Het dorp liet eerder, samen met Burum, Warfstermolen en Kollumerpomp weten de Nederlandse naam te willen behouden, waarop vandalen op de komborden de Nederlandse namen wegkrasten. Dat liet een flinke beschadiging achter.Die is nu door een sticker aan het zicht onttrokken. Waarbij de anonieme ‘weldoeners’ ook maar direct een grenscorrectie doorvoerden. Wie nu Munnekezijl binnenrijdt ziet op de blauwe borden staan: gemeente Westerkwartier. ,,Neemt Groningen de Friese calimero onder haar vleugels?’’, vraagt dorpsbelang zich af op Facebook.