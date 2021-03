Zesjarige vindt fossiel van 488 miljoen jaar oud in achtertuin

30-03-2021 10:45:54

Supervondst van dat jochie. Ook in termen van fossielen is dat serieus oud. Dit zit op de grens van het Cambrium en het Ordovicium. Het Cambrium is de periode waarin de meercellige organismen zich begonnen te ontwikkelen. Dus nog in de periode dat vrijwel alle leven zich in zee bevond (nauwelijks op land) en heeeel ver voor de dinosaurussen.