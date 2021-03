Vrouw in shock na bizarre illusie op strandfoto

Op TikTok heeft een vrouw het verhaal gedeeld van een “schattige” foto die evenwel iets helemaal anders in petto had. Door een vreemde optische illusie lijkt haar bikinibroekje net iets te goed gevuld te zijn…Madi Marotta wilde graag een ‘schattige’ foto voor Instagram en poseerde in een bikini op het zonnige South Beach in Miami.Maar zonder dat ze het wist, deed de arm van een vrouw op de achtergrond het lijken alsof ze een eerder mannelijk aanhangsel had gekregen.Madi deelde de foto meteen op TikTok, waar ze bekend staat als @madimarotta, en al snel kreeg hij meer dan vier miljoen views van mensen die het de “beste TikTok die ik ooit heb gezien” noemden.