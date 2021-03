Koppel vraagt elkaar ten huwelijk op hetzelfde moment

Een huwelijksaanzoek moet voor velen tot in de details in orde en speciaal zijn. De Canadese Savi schakelde daarom fotografe Miranda in voor hulp: tijdens een romantische fotoshoot zou ze haar vriend Sharath dé vraag stellen. Maar toen Miranda een berichtje kreeg van Sharath, waarin hij schreef dat híj Savi ten huwelijk wou vragen tijdens de fotoshoot, schakelde de fotografe een versnelling hoger. Ze zorgde er zowaar voor dat het koppel elkaar tegelijkertijd ten huwelijk vroeg!