Man leefde jaar lang met mes in borstkas nadat hij werd gestoken

Een man uit de Filipijnen leefde een jaar lang met een mes in zijn borstkas nadat hij werd neergestoken.Lad Bible meldt dat de artsen een jaar geleden de wond hadden dicht gehecht zonder het mes te verwijderen, nadat de man het ziekenhuis aandeed voor hulp.Op 23 maart kwam hij na een medische check-up voor een nieuwe baan tot de ontdekking dat het mes nog steeds in zijn borstkas zat, enkele centimeters verwijderd van zijn longen.De man eist dat de artsen – die de vergissing hebben gemaakt – alsnog het 11 centimeter lange mes verwijderen. Hij zegt nu pas te weten waarom hij altijd pijn in zijn borst heeft, voornamelijk op koude dagen.