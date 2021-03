Ondanks geldzorgen geeft Paus daklozen gratis prik

Het Vaticaan zal rond Pasen zo’n 1200 straatarme mensen, daklozen en andere verstotenen in de samenleving vaccineren tegen corona.



Volgens het Vaticaan hebben deze mensen het grootste risico om besmet te worden en moeten ze worden geholpen. De inentingen zullen plaatsvinden in de Aula Paolo VI, de plek waar de paus gewoonlijk zijn audiënties houdt.



Eerder is de paus zelf ook met het Pfizer-vaccin ingeënt. Hij is een groot voorstander van vaccinaties. De paus heeft eens laten weten dat de werknemers van het Vaticaan zich moet laten inenten, anders riskeren ze zelfs ontslag.



Vaticaan moet beknibbelen



Terwijl de paus met de vaccinaties de armen helpt, heeft hij deze week ook aangekondigd dat er moet worden gekort op salarissen van geestelijken die in het Vaticaan werkzaam zijn. Kardinalen moeten tien procent van hun salaris inleveren, hoofden en secretarissen van onderafdelingen van de Curie acht procent en geestelijken die lager in de kerkelijke hiërarchie zitten drie procent.



De reden is dat het Vaticaan veel minder inkomsten heeft door het coronavirus. Zo waren er niet de gebruikelijke vele miljoenen euro’s die het Vaticaan krijgt dankzij de toegang tot de Vaticaanse musea, met de Sixtijnse kapel die normaal gesproken jaarlijks door circa zes miljoen mensen wordt bezocht.

29-03-2021 12:28:11 Nitropino

Edit: Krijg de @ niet goed voor elkaar.



Edit: Krijg de @ niet goed voor elkaar.

29-03-2021 12:34:07 wortel

Hm. Klinkt als een verstandige financiële verschuiving.

29-03-2021 12:58:49 venzje

@Nitropino : Dat is inderdaad een recente bug in WMR waarvan ik niet verwacht dat die snel zal worden opgelost.

29-03-2021 13:04:14 KhunAxe

Apestaartje De(underscore)Paus, dus met een underscore tussen De en Paus, dan moet het lukken..



O.T. Ongelooflijk!! De rijkste organisatie ter wereld moet bezuinigen! Achterlijke idioten, hebzuchtige pedo's!



Het Vaticaan geldt als de grootste vastgoedbezitter wereldwijd. Alleen al in ‘moederland’ Italië staat paus Franciscus I aan het hoofd van een enorm vastgoedimperium van 5000 ziekenhuizen, 9000 scholen en tienduizenden hotels, basilieken en kerken.



Geschat wordt dat 22% van alle onroerend goed, ongeveer 115.000 panden, in Italië aan de RK kerk behoort. Het gaat om in totaal 1,1 miljard vierkante meter, met een geschatte waarde van €1200 miljard.



En dit is nog maar het topje van de ijsberg, wat hun vermogen is in kostbaarheden is wellicht een veelvoud van bovengenoemde €1200 miljard!



Laatste edit 29-03-2021 13:09 @Nitropino : Schrijf het als volgt:Apestaartje De(underscore)Paus, dus met een underscore tussen De en Paus, dan moet het lukken.. @De Paus O.T. Ongelooflijk!! De rijkste organisatie ter wereld moet bezuinigen! Achterlijke idioten, hebzuchtige pedo's!En dit is nog maar het topje van de ijsberg, wat hun vermogen is in kostbaarheden is wellicht een veelvoud van bovengenoemde €1200 miljard!

29-03-2021 13:05:19 Emmo

Klinkt niet erg als correcte arbeidsvoorwaarden, al is er wat voor te zeggen.

29-03-2021 14:03:11 venzje

Ondanks geldzorgen geeft Paus daklozen gratis prik Sinas? Cola? Sinas? Cola?

