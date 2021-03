Vrouw gaat met bokshandschoenen naar school en timmert 12-jarige leerling in elkaar

Een vrouw is gearresteerd door de politie van Jacksonville, VS, nadat ze een leerling aanvloog met een bokshandschoen.



De dochter van de vrouw en het slachtoffer hadden al enige tijd ruzie, schrijft Lad Bible.



De moeder verscheen een dag op school met bokshandschoenen aan en timmerde de leerlinge in elkaar. Het slachtoffer incasseerde een aantal slagen in haar gezicht en borst.



Leerkrachten hebben het trio – ook de dochter van de vrouw gaf het slachtoffer enkele rake klappen – uit elkaar gehaald en schakelden de politie in die de moeder arresteerde.

Reacties

29-03-2021 06:26:36 KhunAxe

Oudgediende



WMRindex: 7.217

OTindex: 2.891

Met bokshandschoenen aan heb je veel minder kans op blessures dan met de blote vuist. Ik denk dan ook dat er geen gewonden zijn gevallen..



Over het waarom de moeder verhaal ging halen tast ik in het duister, maar wellicht was het 'slachtoffer' een bully voor de dochter van de boksende moeder?



Je doet zoiets natuurlijk niet zomaar Goed gedaan!Met bokshandschoenen aan heb je veel minder kans op blessures dan met de blote vuist. Ik denk dan ook dat er geen gewonden zijn gevallen..Over het waarom de moeder verhaal ging halen tast ik in het duister, maar wellicht was het 'slachtoffer' een bully voor de dochter van de boksende moeder?Je doet zoiets natuurlijk niet zomaar

29-03-2021 09:38:50 Grouse

Erelid



WMRindex: 2.933

OTindex: 2.771

@KhunAxe : Je doet zoiets natuurlijk niet zomaar

Met een onvoorwaardelijk geloof in het gelijk van je kind, zou dat toch weleens anders kunnen zijn.

Ze hadden ruzie. Waarover? Geen idee. Met een onvoorwaardelijk geloof in het gelijk van je kind, zou dat toch weleens anders kunnen zijn.Ze hadden ruzie. Waarover? Geen idee.

29-03-2021 09:44:40 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 39.846

OTindex: 83.858

Het mág natuurlijk niet maar sommige kinderen maken het zó bont met hun pestgedrag dat je ze met liefde en plezier in elkaar zou willen rammen.

Helaas weet ik waar ik over praat.



Ik kan die griet uit de eerste klas die mij altijd moest hebben en hiermee een voorbeeld was voor andere kinderen, na bijna zeventig jaar nog steeds niet uitstaan. Ook al heb ik haar na de lagere school nooit meer ontmoet.

Dát was een pestkop!

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: