Vrouw ligt dubbel van het lachen na brief en vreemd geschenk van geheime aanbidder

Elleanor Holland heeft een wel heel bijzondere liefdesverklaring ontvangen. De Britse vrouw vond een witte envelop bij haar voordeur met daarin een liefdesbriefje en twee jumbo Frankfurter-worstjes in een boterhamzakje.Elleanor Holland werd gewaarschuwd voor een witte envelop die voor de voordeur van haar huis in Barnoldswick, Lancashire was achtergelaten, toen deze zaterdagochtend door een buurman werd opgemerkt. Ze ontdekte dat het een briefje bevatte met de woorden ‘Ik zal altijd van je houden’, samen met de hotdogworstjes die schijnbaar waren overhandigd in een nieuwe poging om Elleanors hart te winnen. De 25-jarige houdt vol dat ze geen idee heeft wie haar zo’n bizarre liefdesverklaring zou nalaten.Haar partner, de 32-jarige Adam Greenway, voelt zich gelukkig niet bedreigd door de gedurfde poging om zijn vriendin te stelen. Haar enige verklaring voor de worstjes was dat ze misschien achtergelaten waren als traktatie voor haar hond Teddy. Ze plaatste een foto van het liefdespakket op een lokale Facebook-groep en schreef: “En sommigen zullen nog steeds beweren dat romantiek dood is. Wil de afzender hiervan contact met me opnemen?”