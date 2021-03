Garagebedrijf VS stort oprit ex-werknemer vol met muntjes

Een garagebedrijf in de Amerikaanse staat Georgia heeft de oprit van een vertrokken werknemer volgestort met dollarcenten om hem op die manier zijn laatste salaris te betalen. De muntjes zaten onder de smeerolie.Het ging om 91.500 dollarcenten, goed voor 915 dollar (omgerekend ruim 777 euro). De oud-werknemer stelde dat hij het bedrag nog tegoed had, schrijft de BBC.Hij was in november vertrokken na een meningsverschil over het tijdstip waarop hij weg mocht om zijn kind van de kinderopvang te halen. Hij trok aan de bel bij het ministerie van Sociale Zaken toen hij zijn achterstallige salaris maar niet kreeg overgemaakt.Het ministerie nam tot drie keer toe contact op met het garagebedrijf in Peachtree City, vlak bij de stad Atlanta. Uiteindelijk slaagden de pogingen om de werknemer zijn geld te laten krijgen, al was dat misschien niet in de gewenste vorm: een stapel munten met daarbovenop een envelop met de tekst 'Fuck you!' De vriendin van de oud-werknemer laat op Instagram zien hoe ze de berg geld aantroffen: Filmpje Het garagebedrijf zegt op zijn website uitdrukkelijk dollarcenten als betaling te accepteren: "Dat is ook geld, onbenullen!" Maar de eigenaar zei zich niet te kunnen herinneren dat hij zijn voormalige werknemer in muntgeld heeft uitbetaald. "Hij heeft zijn geld gekregen, dat is alles wat telt", zei hij tegen een plaatselijke tv-zender.De werknemer heeft intussen geprobeerd de dollarcenten schoon te maken met behulp van water, zeep en azijn. Na twee uur poetsen had hij muntjes gereinigd ter waarde van 5 dollar. "Best veel werk voor geld waar je eigenlijk al voor gewerkt hebt", zei hij.De handelwijze van het garagebedrijf is niet illegaal. Een woordvoerder van Sociale Zaken laat weten dat nergens in de wet staat op welke manier je een werknemer moet uitbetalen.