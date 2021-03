28-03-2021 10:33:13

Ik was vroeger in Nederland al heel voorzichtig met rauw vlees, af en toe verse tartaar om ene broodje tartaar met ui te maken, (het water loopt me in de mond nu), maar verder?Hier in Thailand is het al helemáál dom om rauw vlees te eten! De temperaturen zijn daarvoor hier te hoog en als je eens over een lokale markt loopt zie je dat het met name bij de rauwvleesverkopers vaak stikt van de vliegen, ook al hebben ze een fannetje draaien.Dat vlees is goed te eten hoor, daar niet van, maar enkel als het door en door gegaard is!! Dat de bejaarde man rauw rundvlees heeft gegeten betwijfel ik. Met name ouderen eten zelden of nooit rundvlees, laat staan rauw rundvleesIk denk eerder aan niet voldoende gegaard varkens- of kippenvlees.. Dat wordt IMHO zo'n beetje het meest gegeten hier.