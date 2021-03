Steekpartij in Hoogezand is toch geen steekpartij. Bewoner klimt uit stoel en prikt zich aan breinaald

De steekpartij in een woning in de Albert Cuypstraat in Hoogezand woensdagavond blijkt een gevalletje pech te zijn geweest. De bewoner van het pand verwondde zich toen hij uit de bank omhoog wilde komen. Daarbij leunde hij op een breinaald.

Dat hebben medebewoners woensdagavond gezegd. De man raakte slechts licht gewond maar werd onwel en werd daarop onderzocht.

Van een geweldsincident was geen sprake. De politie tastte woensdagavond nog in het duister over het incident maar sloot een ongeluk toen al niet uit.

