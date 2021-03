Man die echtgenote voor 4 maanden opsloot aangehouden

In de Spaanse stad Valencia werd dinsdagmiddag een vrouw bevrijd die 4 maanden lang op de bovenste verdieping van een woning zat opgesloten.



De Pakistaanse vrouw zag kans haar zus te bellen die in Londen (VK) woont, die op haar beurt de hulpdiensten in Spanje inschakelde.



Het in veiligheid brengen van de vrouw verliep moeizaam omdat de vrouw de talen Spaans en Engels niet voldoende machtig is.



Sinds haar aankomst in Spanje 4 maanden geleden besloot haar echtgenoot dat ze zonder hem de deur niet meer uit mocht, meldt levante-emv.



De man is aangehouden.

