Ruim 900 euro boete voor vrouw die vreemdging met iemand van hetzelfde geslacht

Een Japanse vrouw van 37-jaar moet ruim 900 euro aftikken vanwege vermeend overspel.



De echtgenoot sleepte de minnares van z’n vrouw voor het gerecht nadat de twee elkaar via internet ontmoette en coïtus hadden.



Het ontrouw zijn met iemand van hetzelfde geslacht is volgens de wet in het land strafbaar.



De veroordeelde stelt echter dat de daad niet strafbaar kan worden gesteld omdat het niet leidde tot een echtscheiding van het getrouwde koppel, meldt het Japanse Asahi.



Desondanks moet de vrouw het volledige bedrag aan de man betalen.

Reacties

26-03-2021 20:12:46 KhunAxe

Oudgediende



Eigenlijk heeft deze dame een koopje Zou goedkoop zou ik er niet mee weg komen, mocht ik mijn partner bedriegen en ze kwam er achter

26-03-2021 20:20:39 Grouse

Erelid



Laatste edit 26-03-2021 20:21 @KhunAxe : Ik ben bang dat me zoiets heel veel geld zou gaan kosten. Maar de kans is precies nul dat het met iemand van hetzelfde geslacht is. Dat valt dan weer mee

26-03-2021 21:54:20 Mamsie

Oudgediende



Quote:



Het ontrouw zijn met iemand van hetzelfde geslacht is volgens de wet in het land strafbaar



Dus met een andere man van bil gaan is voor haar dan weer gratis.... En niet strafbaar, tsss....



Dus met een andere man van bil gaan is voor haar dan weer gratis.... En niet strafbaar, tsss....

