Australische bruiloft viel in het water, tot er iets magisch gebeurde

Maandenlang plande de Australische Kate Fotheringham haar bruiloft. Toen het afgelopen weekend dan eindelijk zover was, werd het land getroffen door de zwaarste overstromingen in honderd jaar. Even leek haar trouwdag in het water te vallen, maar toen kwam alles op magische wijze toch nog goed. "Ik kan niet geloven dat het ons gelukt is."



Toen Kate Fotheringham haar aanstaande echtgenoot beloofde dat ze niet te laat zou komen voor de trouwceremonie, wist ze nog niet hoe haar trouwdag uit zou pakken.



Afgelopen zaterdag werd Kate wakker in een nachtmerrie, toen bleek dat ze haar ouderlijk huis in de Australische staat New South Wales niet uit kon. De woning, in de plaats Wingham, was afgesloten van de buitenwereld door de overstromingen die Australië teisteren. Dat vertelt Kate aan The Guardian.



Ze zou die dag om 15.00 uur trouwen met haar verloofde, Wayne. De enige weg naar de plek waar de bruiloft plaats zou vinden voerde over een brug, die door de overstromingen onder water stond.



"Het duurde drie maanden om de bruiloft te plannen", vertelt Kate aan de Britse krant. "Vervolgens viel het hele plan in twaalf uur tijd volledig in het water, om in de zes daaropvolgende uren op wonderbaarlijke wijze toch nog goed te komen."



De Australische, die opgroeide op het platteland, had al geaccepteerd dat het op haar trouwdag zou regenen. "Maar ik wist niet hoe ik om moest gaan met deze natuurramp."



"Even stortte ik in elkaar, foeterde ik op de situatie en kwamen de tranen", geeft Kate toe. "Maar vervolgens dacht ik: laten we er gewoon het beste van maken. Vandaag is de dag."



Het stel besloot alles op alles te zetten om Kate alsnog van haar ouderlijke huis naar de trouwlocatie te krijgen. Haar verloofde stelde voor iemand met een boot te vragen haar naar Wingham te brengen, maar dat bleek vanwege het snelstromende water te riskant.



De enige resterende optie: een helikoptervlucht. Na een oproep op sociale media reageerde een lokaal televisiestation. Als zij de bruiloft in beeld mochten brengen, wilden ze de kosten van de helikopterhuur wel op zich nemen:



En zo geschiedde. Nog geen uur later werd Kate opgepikt door een helikopter die haar naar Wingham vloog. De vlucht van vijf kilometer duurde slechts enkele minuten.



Toch waren toen nog niet alle problemen van het aanstaande echtpaar opgelost. Want ook de cateraar en de visagisten zaten door de overstromingen vast in een andere plaats. De zanger van de band die op zou komen treden, was verhinderd door een auto-ongeluk.



Het stel kwam in contact met een cateraar in Wingham die eigenlijk bij een andere bruiloft had moeten zijn, maar door de overstromingen geen kant op kon. Een lokale kapper zat in hetzelfde schuitje en besloot Kate te hulp te schieten.



De oma van Kate bood haar huis aan en al gauw was het er een komen en gaan van vrouwen. Uiteindelijk verscheen Kate slechts een kwartier te laat bij de trouwlocatie. Vrijwel alle bruiloftsgasten waren aanwezig, omdat zij de nacht daarvoor al in Wingham hadden overnacht.



"Omdat niemand een kant op kon, ging het feest tot diep in de nacht door", vertelt Kate. "Als ik het verhaal vertel, is het net alsof het niet echt gebeurd is. Hoe is dit mogelijk? Je kunt het niet gekker verzinnen. Ik kan nog altijd niet geloven dat het ons gelukt is."



"Mijn familie is fantastisch", besluit de pasgetrouwde Kate. "Wij deinzen niet terug als het even tegenzit. Wij kunnen wel een uitdaging aan, blijkbaar zelfs een enorme overstroming."

Reacties

26-03-2021 14:31:11 venzje













De gebruikelijke crisisoplossingen dus. Het is mooi dat het allemaal is gelukt, maar wat is daar 'magisch' aan? Dat nog niemand corona heeft opgelopen misschien?

26-03-2021 14:54:47 Emmo









@venzje : De bron heeft wel vaker overdreven superlatieven in de aanbieding.

26-03-2021 15:19:08 Grouse









Een deel van de problemen zouden er niet geweest zijn als ze gewoon lokaal de spullen besteld zouden hebben. Daar zijn ze nu tenslotte ook terechtgekomen.



En de brug stond onder water? Hooguit een wat diepere plas zo te zien.

Daar kom ik met mijn bolide best door.



Een beetje overstroomd verhaal dus.



Wat me wel opvalt, is dat het kennelijk nodig was de bruid te laten beloven dat ze op tijd zou zijn.





26-03-2021 15:26:02 Buick









je zou bijna medelijden met die meid krijgen.

Het lijkt wel een sprookje een groot drama met een happy end.



