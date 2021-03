Man verplicht vriendin om baarmoeder te verwijderen omdat hij moe is van haar menstruatieproblemen

Een 31-jarige man heeft zijn even oude partner die nog geen kinderen heeft gebaard onder zware druk gezet om haar baarmoeder volledig te laten verwijderen.



Het Russische stel uit Novosibirsk zou de ingreep begin vorig jaar hebben laten uitvoeren in een privékliniek, wordt gemeld via sociale media.



Een vriendin van het slachtoffer liet via sociale media weten dat ze nog kinderen wilde maar desondanks heeft ingestemd met het bizarre dwangverzoek van haar vriend.



Naar verluidt zou de man veel moeite hebben met de maandelijkse menstruatiecyclus van zijn vriendin. Hij wilde ook dat ze de rest van haar leven kinderloos zou blijven.

Reacties

25-03-2021 21:06:18 omabep

Sneu voor die vrouw dat ze hierin meeging. Een egotripper die bediend wil worden dus.Sneu voor die vrouw dat ze hierin meeging.

