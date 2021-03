Man verdenkt echtgenote van overspel en hecht kruis dicht met aluminiumdraad

Een man uit India die vond dat zijn echtgenote ontrouw was geweest, besloot haar vast te binden en haar kruis dicht te naaien.



“Ik wist vooraf niet wat hij van plan was en ging akkoord om me te laten vastbinden”, vertelde ze achteraf.



Na de daad vluchtte de man weg en liet zijn echtgenote zwaar geblesseerd achter.



Het lukte haar om contact te maken met haar moeder en haar toestand is gelukkig stabiel, meldt India Today.



De echtgenoot is echter nog niet aangehouden.

Reacties

25-03-2021 18:38:20 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 39.823

OTindex: 83.811

Hier valt je de mond van open....

Nou ja, ze steken tegenvallende vrouwen ook net zo makkelijk in de fik. Vreselijke kerels daar.

25-03-2021 19:17:57 Emmo

Stamgast



WMRindex: 48.788

OTindex: 27.198

afschuwelijk. Alleen, wat moet ik me voorstellen bij aluminiumdraad . Aluminium is veel te zwak voor dat soort doeleinden. of het is zo dik (zie link) dat het niet als garen te gebruiken is.

25-03-2021 19:23:00 Grouse

Erelid



WMRindex: 2.919

OTindex: 2.750



Die man spoort niet.

Bovendien deed ze niks



Laatste edit 25-03-2021 19:23 Ze dacht een spannend spelletje te spelen. Beetje SM of zoiets.Die man spoort niet.Bovendien deed ze niks vreemds

