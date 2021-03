Vrouw klaagt over seksgeluiden van buren, maar hun antwoord is hilarisch

Een vrouw lag in een deuk toen ze het antwoord las van haar buren op haar klacht over geluidsoverlast uit de slaapkamer. En ze kreeg zelfs meer dan een antwoord alleen…



De Amerikaanse vrouw had genoeg van de kreungeluiden die afkomstig waren uit de slaapkamer van de buren en die haar ’s nachts wakker hielden. Daarom besloot ze om de kwestie voorzichtig aan te kaarten met een briefje. “Ik zou het enorm appreciëren mochten jullie het bed verder van de muur zetten. Het begint een dagelijkse gewoonte te worden en ik kan maar moeilijk slapen met al dat lawaai. Bedankt, jullie buurvrouw”, schreef ze erop. Daarna verduidelijkte ze nog even wat ze met ‘lawaai’ precies bedoelde. “Met dat lawaai bedoel ik het gekreun en het gebonk van het bed tegen de muur”, klonk het.



De boodschap kwam aan bij de buren en even later kreeg ze een antwoord. “Mijn excuses voor het ongemak. Ik zal er op letten. Bedankt voor de discretie!”, lezen we op het kaartje waarop de zender en ontvanger met een knipoog stond: “Aan: slaperige buurvrouw. Van: luide buur”. Om het helemaal goed te maken, zat er een cadeaubon van 50 dollar bij voor koffiehuis Starbucks.



De vrouw deelde de briefjes op TikTok, waar de video al meer dan 200.000 keer bekeken werd. “Zalig, zulke buren die er respectvol en humoristisch mee omgaan”, en “Mooi om te zien dat het ook zo kan opgelost worden!”, lezen we onder meer in de reacties.

Reacties

25-03-2021 16:13:06 Grouse

Erelid



WMRindex: 2.918

OTindex: 2.747

Quote:

Bedankt voor de discretie! Quote:

De vrouw deelde de briefjes op TikTok, waar de video al meer dan 200.000 keer bekeken werd.

Lekker discreet weer Lekker discreet weer

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: