Het eerste bericht op Twitter ooit heeft bij een digitale veiling 2,9 miljoen dollar (bijna 2,5 miljoen euro) opgeleverd. Een zakenman in Maleisiƫ kocht de tweet van Twitter-oprichter Jack Dorsey.



"Just setting up my twttr" schreef Dorsey op 21 maart 2006 op het platform. Dat bericht is nu, vijftien jaar later, door middel van een digitaal certificaat officieel van Sina Estavi.



De zakenman die voor een blockchainbedrijf werkt, vergelijkt de tweet met het wereldberoemde schilderij de Mona Lisa. "Ik denk dat mensen jaren later zullen inzien wat de echte waarde is van deze tweet", schrijft hij.



Estavi: "Dit is niet zomaar een tweet":



Op 6 maart linkte Dorsey op zijn Twitter-account naar de digitale veilingsite. Daar werden tonnen geboden op zijn stukje tekst. Binnen twee weken stond de teller op 2,5 miljoen dollar.



De tweet is voor iedereen te kopiƫren of downloaden. Maar de verkoop van digitale producten is tegenwoordig mogelijk door blockchaintechnologie. Daarmee kan iemand een unieke, overdraagbare aanduiding als eigenaar krijgen, een non-fungible token (NFT), een niet-inwisselbaar kenmerk.



Twee weken geleden werd op dezelfde manier een jpeg-document verkocht voor 57,8 miljoen euro. Het was voor het eerst dat een kunstwerk dat uitsluitend digitaal bestaat, zoveel geld opleverde. Het werk, Everyday van Mike Winkelmann, bestaat uit een collage van 5000 foto's die de kunstenaar sinds 2007 online zette.

Reacties

25-03-2021 16:14:05 Grouse

Sommige mensen weten van gekkigheid niet wat ze met hun geld moeten doen.

