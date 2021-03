Studentengrap loopt uit de hand: villa kleurt roze

Maandagochtend vroeg om half zeven ging de deurbel van de grote studentenvilla Huize 't Pott in Enschede. Toen de bewoners even om de hoek keken zagen ze dat het hele pand roze was geverfd. Een uit de hand gelopen grap? "Wij wisten meteen wie het had gedaan."Het was even schrikken maandagochtend voor huisdirecteur Merijn de Ruiter. Hij is een van de bewoners van de imposante studentenvilla in Enschede. Samen met zijn medebewoners trof hij een knalroze huis aan. "We hebben hier verderop in de straat een studentenhuis waar we wel een grapjes mee uithalen", vertelt hij aan EditieNL."We wisten dan ook meteen wie erachter zat." Dus nog voor dag en dauw trokken de studenten hun kleren aan en gingen ze verhaal halen een paar deuren verder. "We hadden meteen beet want bij het andere studentenhuis troffen we tien ietwat vermoeide kopjes aan die helemaal onder de roze spetters zaten."De daders hadden naar eigen zeggen het huis met vingerverf roze gemaakt. Het zou er zo af moeten zijn. "Maar dat bleek niet helemaal het geval", gaat De Ruiter verder. "We hebben geprobeerd om het er met water af te halen maar er blijft een lichtroze kleur achter."En het huis even oververven klinkt makkelijker gezegd dan gedaan. "De villa is nog niet zo lang geleden helemaal geïsoleerd, en een onderdeel daarvan is dat de buitenkant is voorzien van een speciale isolatiecoat. We moeten nu even kijken in hoeverre deze is aangetast."De studenten hopen dan ook dat de daders op gaan draaien voor de kosten. "Dit huis is eigendom van een stichting die wordt beheerd door oud-leden. Die zijn er niet blij mee."De oud leden zullen het er dan ook niet bij laten zitten. "Zodra het weer kan hebben we een weekendje gepland met alle oud-leden. Dan zullen we een ludieke manier verzinnen om ze terug te pakken."