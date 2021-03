Sinds verbod duizenden Nederlandse koeien per boot naar Midden-Oosten

Sinds mei vorig jaar verbiedt Nederland de export van levend vee naar landen buiten de EU. Toch gingen sindsdien duizenden Nederlandse koeien vanuit ons land op transport naar het Midden-Oosten. De route loopt via zee, waar andere regels gelden. "Dit is een verbod met een achterdeur."



Zo gingen bijna 2000 runderen naar Libanon en nog eens 750 naar Egypte. Dat blijkt uit gegevens van de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA), opgevraagd door RTL Nieuws.



Bij langdurig transport moeten de dieren op een bepaald moment worden uitgeladen om te kunnen rusten. Het exportverbod is ingevoerd omdat in landen buiten de EU de rustplekken niet op orde waren, of helemaal niet bleken te bestaan. Als het transport via zee loopt, geeft de NVWA wel goedkeuring, want 'onderweg op zee zijn er geen halteplaatsen' waar de dieren kunnen rusten.



"Dat is natuurlijk hartstikke krom", zegt Europarlementari√ęr Anja Hazekamp (PvdD), die namens de EU onderzoek doet naar dierenwelzijn bij transporten. "Export over de weg mag niet, maar op zee geldt kennelijk een uitzondering."

