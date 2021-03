Kamervragen na stickers op woning: Intimiderend en laf

De SP gaat Kamervragen stellen over 'anonieme bedreiging en intimidatie op huisadressen', nadat meerdere personen een sticker op hun woning aantroffen met de mededeling dat hun huis in de gaten wordt gehouden. Op de stickers staat: 'Geobserveerde locatie'.



De stickers worden verspreid door een online club die zich 'Vizier op Links' noemt. Er staat onder meer op dat 'deze locatie wordt geobserveerd door volgers van Vizier Op Links'. Wie er precies achter zit, is niet bekend.



"Je schrikt je echt kapot", zegt de Nijmeegse politicus Huub Bellemakers, die zo'n sticker op zijn woning aantrof. "Ik wilde naar mijn werk gaan. Daarna ben ik wel even angstig geweest. Ik keek over mijn schouder en mijn GroenLinks-mondkapje heb ik maar even thuisgelaten. Ik stond te trillen op mijn benen."



Huub Bellemakers denkt wel te weten waarom hij de stickers kreeg. "Dat was waarschijnlijk door een tweet die ik had verstuurd." In die tweet vergeleek hij een bijeenkomst van Forum voor Democratie met een manifestatie van de nazi's.



"Ik had dat niet moeten doen, maar dat wil niet zeggen dat ze me thuis op moeten zoeken."



Ook Nadia Bouras kreeg een sticker op haar woning in Amsterdam. "Ik kom net thuis en vind dit op mijn deurpost. Dit is niet normaal", schrijft ze in een post op Twitter, waar ook een foto van de sticker te zien is. Bouras is universitair docent voor de opleidingen Geschiedenis en Urban Studies.



Tegen RTL Nieuws zei ze eerder: "Ik heb een nogal uitgesproken mening. Ik denk dat ze me daarom moeten hebben. Op Twitter heb ik wel eens discussies met dit soort mensen, en dat mag. Maar dit gaat een stap verder. Dat ze echt bij je langskomen, zo in je privésfeer. M'n kinderen zagen het ook, die schrokken van mijn heftige reactie."



Bellemakers zegt aangifte te hebben gedaan, ook Bouras zegt morgen naar de politie te gaan voor aangifte. Vanavond maakte SP-Kamerlid Jasper van Dijk bekend dat hij Kamervragen gaat stellen

Wat heeft de Kamer en het Kabinet hier mee te maken? Is dit niet eerder een zaak van de politie en hooguit de betrokken gemeenteraad?

Verder is het natuurlijk interessant dat toen, door dierenrechtengroeperingen en anderen bepaalde politici werden gestalkt en bedreigd, hier veel minder ophef over kwam.

Ik stel thuis ook allemaal vragen in de kamer en meestal wordt dat net als in die kamer beantwoord met een dooddoener.

Die gasten beseffen niet dat een kamervraag klauwen vol met geld kost.

